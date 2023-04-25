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19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda metro, Marmaray ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de 19 Mayıs'ta raylı toplu taşıma bedava mı?

25.04.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı için metro, Marmaray, Başkentray ve İzban seferlerine ilişkin alınan karar 25 Nisan 2023 Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımladı. Konuya ilişkin detaylar İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı metro, Marmaray ücretsiz mi? 19 Mayıs'ta raylı toplu taşıma bedava mı?

19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda metro, Marmaray ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de 19 Mayıs'ta raylı toplu taşıma bedava mı?

19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı raylı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacağına yönelik haberler sonrası birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda raylı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. İşte 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda için metro, Marmaray, Başkentray ve İzban seferlerine ilişkin alınan karar...

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI'NDA METRO VE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda metro ve Marmaray ücretsiz olacak.

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19 MAYIS İÇİ BAYRAMI İÇİN RAYLI TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ KARARI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.

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