19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda metro, Marmaray ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de 19 Mayıs'ta raylı toplu taşıma bedava mı?

19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı raylı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacağına yönelik haberler sonrası birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda raylı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. İşte 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda için metro, Marmaray, Başkentray ve İzban seferlerine ilişkin alınan karar...
19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda metro ve Marmaray ücretsiz olacak.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.