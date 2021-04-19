19 Nisan altın bilezik gram fiyatlarında ilk rakamlar | 19 Nisan 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

22 ayar altın bilezik gram fiyatı son kapanışta 421 seviyelerindeydi, 19 Nisan itibariyle ise 22 ayar altın bilezik gram fiyatı 426,86 TL’den işlem görüyor. Altının ons fiyatı çok uzun zaman sonra ilk defa 1,777 TL seviyesine geldi. Ons fiyatının bu seviyede olması ise diğer altın fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu. Son kapanışta 14 ayar altın 263 seviyesindeyken, 18 ayar altın ise 337 TL’den işlem gördü. 19 Nisan 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?