19 Nisan altın fiyatları | 19 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Altın fiyatları haftalık bazda yaşadığı değer kazanıcı ile yatırımcılarını memnun etti. Yaşadığı ani yükselişten sonra durgun bir seyirde devam eden altın fiyatları, geçtiğimiz hafta yükselişe geçti. Bir süredir aynı seviyede ilerleyen altın fiyatları, dolar kurunda yaşanan düşüşten etkilendi. Dolar kurunun 8,05 bandına kadar gerilemesine rağmen, altının ons fiyatı değer kazandı. Altın çok uzun zaman sonra 1.777 dolara kadar yükseldi. 19 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?