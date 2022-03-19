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1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? İşte 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti!

19.03.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile açıldı. Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan Çanakkale Köprüsü'nün açılışında, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından köprünün bir hafta ücretsiz olarak kullanılabileceği de duyuruldu. Peki 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? İşte 1915 Çanakkale Köprüsü ücreti!

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? İşte 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti!

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti sorgulanıyor. Çanakkale Boğazı'nı 6 dakikada geçebilme imkanı sunacak olan köprünün inşaatına 18 Mart 2017 tarihinde başlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temel atma törenine katılım gösterdiği köprü tam 5 sene sonra otoyol inşaatının da bitmesiyle beraber faaliyete geçti. Peki 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale köprüsünün bir hafta süresince ücretsiz kullanılabileceğini, daha sonrasında otomobiller için geçiş ücretinin 200 TL olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin dev projelerinden biri olarak bilinen 1915 Çanakkale Köprüsü önceki gün itibariyle faaliyete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi törende yapmış olduğu konuşmasında, "Burada sadece köprüden bahsetmiyoruz. Karşımızda İstanbul'u Tekirdağ ve Çanakkale üzerinden Balıkesir'e bağlayacak dev bir ulaşım projesi var. Çanakkale bugün yepyeni bir geleceğe kucak açıyor." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en uzun orta açıklıklı projesi olarak bilinen 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye'nin mega projeleri arasında bulunuyor. Proje Asya ve Avrupa kıtlarını Çanakkale Boğazı'nda ilk defa birbirine bağladı. Senelik 415 milyon euro tasarruf sağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgelemekte.

"MİLLİ GELİRE KATKISI 395 MİLYAR DOLAR"

Cumuhurbaşkanı Erdoğan köprü hakkında şöyle konuştu: "Avrupa'da 3'üncü dünyada, 13'üncü sırada yer alıyoruz. ABD'nin açıkladığı 1,5 trilyon dolarlık altyapı projelerinin önemli bir kısmı bu modelle gerçekleştirilecek. Türkiye bu yöntemle ulaştırmada 37,5 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirmiştir. Kendi kasamızdan dışardan getirmek suretiyle bunu başarmıştır. Bu dönemde yapılan projelerin milli gelire katkısı 395 milyar Dolar. Üretime katkısı 838 milyar dolar. İstihdama katkısı 1 milyon kişi. Şayet aynı yatırımları sadece bütçe kaynaklarıyla yapmaya kalksaydık, on yıllar boyunca beklememiz gerekecekti. Bütçeyle kamu özel iş birliğiyle yapılacaklar olarak ikiye ayırarak en kısa sürede en çok hizmeti kazandıracak yolu izledik.

Kıtaları birleştirerek gönülleri yakınlaştırdık, hamdolsun. Buradaki gibi stratejik öneme sahip yüksek bütçeli projeleri kısa sürede tamamlayarak hizmete açtık. 2053 vizyonumuzdaki altyapı projelerinin önemli kısmını aynı modelle gerçekleştirmeyi düşünüyoruz."

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