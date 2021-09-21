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1915 Çanakkale Köprüsü'nde ilk adım bugün atılacak!

21.09.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün 1915 Çanakkale Köprüsü şantiyesinde incelemelerde bulunacak ve köprüyü yürüyerek geçecek. Böylece 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ilk yürüyüş gerçekleşmiş olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden Anadolu'dan Avrupa'ya yürüyerek geçecek.

İLK YÜRÜYÜŞ BUGÜN

1915 Çanakkale Köprüsü'nde Inşaat hızla devam ederken köprüde bir ilk yaşanacak. 45 metre genişliğinde 48 metre uzunluğundaki 700 ton ağırlığında olan tabliyelerin tamamı yerine yerleştirildi. Çanakkale Boğazı'nı adeta bir gerdan gibi süsleyen köprüden ilk geçiş sağlanmış olacak.

Twitter hesabından yürüyüş için paylaşım yapan Bakan Karaismailoğlu, şu açıklamayı yaptı:

Kıtaları birbiriyle buluşturduğumuz, dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsünde Asya'dan Avrupa'ya yürüyoruz!

18 MART 2022'DE AÇILACAK

Temeli, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan 1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 metrelik orta açıklığıyla Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yılını simgelediği gibi 'dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü unvanı'na da sahip olacak.

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Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 18 Mart'ı simgeleyen 318 metre yüksekliğindeki kulelere sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı da Zafer'in 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart 2022'de yapılacak. 5 bine yakın çalışan ile 24 saat aralıksız devam eden çalışmalar sonucu Çanakkale Köprüsü'nün büyük bölümü 4,5 yılda tamamlandı. Köprünün açılışına ise 6 ay kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Bakanlığı Adil Karaismailoğlu
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