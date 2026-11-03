FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'Tarif edemiyor bile' En çok o ilçenin adını kullanıyorlar: Tonlarca sahtesi satılıyor

Yılda yaklaşık 50 bin ton tağşişli zeytinyağının satıldığı ve bu sahte ürünlerde en çok Ayvalık adının kullanıldığı bildirildi.

'Tarif edemiyor bile' En çok o ilçenin adını kullanıyorlar: Tonlarca sahtesi satılıyor

Ayvalık'ta bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'nde zeytinyağı sektörünün en büyük sorunlarından biri olan taklit ve tağşiş (hileli/karışım ürün) masaya yatırıldı.
Festival kapsamında gerçekleştirilen değerlendirmelerde, Ayvalık zeytinyağının adı kullanılarak piyasaya sürülen sahte ürünlerin hem üreticiye hem de tüketiciye verdiği zararlar tüm yönleriyle ele alındı.

Tarif edemiyor bile En çok o ilçenin adını kullanıyorlar: Tonlarca sahtesi satılıyor 1

"CİDDİ YASAL TEDBİRLER ALINMALI"

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, festivalin yörenin zeytinyağını yansıtmak adına çok önemli olduğunu ancak sektörün temel sorunlarının da açıkça konuşulması gerektiğini belirtti.

Tarif edemiyor bile En çok o ilçenin adını kullanıyorlar: Tonlarca sahtesi satılıyor 2

Tağşiş sorununun Ayvalık markasına büyük zarar verdiğini vurgulayan Ergin, şunları kaydetti:

"Ayvalık zeytinyağı, Türkiye'de ve dünyada nefasetiyle öne çıkan bir zeytinyağıdır. Taklit ve karışım yağların satışlarını gerçekleştirebilmek adına Ayvalık ismini kullanıyorlar. Kalitesiz ve niteliksiz yağın piyasada insanlara yedirilmesi durumunda vatandaş 'Bu mu Ayvalık yağı?' diyerek Ayvalık ismini ve zeytinyağını kötülemiş oluyor. Bu anlamda belediye olarak tespit ettiğimiz durumlarda Ticaret Odası ile birlikte Ticaret Bakanlığına şikayet ediyor, dava açıyoruz. Kazandığımız davalar da var ama gerekli yasal tedbirleri bizim değil, bakanlıkların alması lazım. Tespit ediliyor, bu sefer yeni bir markayla, yeni bir isimle tekrar Ayvalık ismini kullanarak tağşiş işlemini yapabiliyor. Gerçek anlamda tüketicilerin güvenliğini ve gıda güvenliğini sağlayabilmek için yasaların daha anlamlı ve sert olması lazım. Tek başına şehirler, belediyeler, ticaret odaları bunun önüne geçemez. Alan daraltıldığı zaman bu kötü niyetli insanlar başarıya ulaşamaz."

Tarif edemiyor bile En çok o ilçenin adını kullanıyorlar: Tonlarca sahtesi satılıyor 3

AYVALIK'I TARİF EDEMİYOR SAHTE YAĞA İSMİNİ VERİYOR

Başkan Ergin, karşılaştıkları sahte adresli durumları örnek vererek, "Bakıyorum önüme geliyor, adres alakasız, Ayvalık'la alakası yok. Hemen telefonla arayıp 'Ayvalık'ta nerede bu yeriniz tarif etsene' diyorum, Ayvalık'ı tarif edemiyorlar bile. Öyle bir adres yok. Birçok firma yalan yanlış Ayvalık ismini kullanarak bu işi yapıyor. Tavsiyem vatandaşların bildikleri yerlerden, sabit adreslerden almalarıdır. Karışım yağlar ucuz olduğu için insanlar ekonomik krizde 'doğrudur' deyip alıyor olabilir ama alırken sabit adresli, firması belli, tanıdıkları ve güvendikleri insanlarla iletişime geçerek oralardan temin etmelidirler" dedi.

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Halil Aykut ise sorunun Ayvalık isminin haksız yere kullanılmasından kaynaklandığını ifade etti.

Tarif edemiyor bile En çok o ilçenin adını kullanıyorlar: Tonlarca sahtesi satılıyor 4

Bazı illerde bu işin yapıldığını ve aylık 2 bin ton gibi rakamlarla Ayvalık zeytinyağı adı altında satış yapıldığını duyduklarını belirten Aykut, şunları söyledi:

"Ticaret odası olarak barkodlu ürün çıkarttık, coğrafi işaretli ürünlerin kullanılmasını arzu ediyoruz. Ekstradan bunlarla savaşıyoruz ama yakalamamız çok zor oluyor. İnternetten satış yaptıkları için ağırlıklı olarak 'Ayvalık 4. kilometre' gibi ibareler kullanıyorlar. Gidiyoruz, bakıyoruz öyle bir firma yok. Telefon edip analiz raporunu istiyoruz, telefonlar yüzümüze kapanıyor. Yeri adresi belli olanlara avukatımızla beraber dava açıyoruz. Dijital pazarlama sitelerinde bir ara çok yaygındı, hamlelerimizden sonra epey azalmaya başladı. Ama fiyat makası çok açık olduğu için taklit ve tağşişin önüne maalesef tam anlamıyla geçemiyoruz."

Tarif edemiyor bile En çok o ilçenin adını kullanıyorlar: Tonlarca sahtesi satılıyor 5

Tağşişe karşı uygulanan cezaların yetersizliğine dikkati çeken Aykut, "Devletimizden aslında yakalandıklarında çok daha ağır cezalar verilmesi lazım. Şu anda kesilen cezalar onların 1 ton yağdan kazandığı para kadar. Başka yaptırım olmadığı için o firmayı kapatıp başka bir firma açıyorlar. Geçenlerde duymuşsunuzdur, 50 küsur tane firma açmış adam. Ciddi bir yaptırım olsa, en azından yakalandıklarında ruhsat iptaliyle gitmeleri veya bir daha işletme ruhsatı verilmemesi ya da rakamların çok ciddi olması gerekir ki kimse buna yeltenemesin. Kesilen para cezaları, karıştırdıkları yağdan kazandıkları bedele denk geldiği için hiç önemsemiyorlar" diye konuştu.

MUSTAFA KÜRLEK: "NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNA GİRMELİ"

Ayvalık Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek ise tağşişin sektörün kanayan yarası olduğunu belirterek, tüketicilerin ucuz ürünlere yönelmesinin bu sorunu tetiklediğini söyledi.

Tüketicilere fiyatlara da dikkat etmesini öneren Kürlek, şöyle konuştu:

"1 litresi 100 lira zeytinyağı olması imkansızdır. Araştırma yapmaları, herhangi bir firmadan yağ almadan önce ulaşılabilirliği, adresi ve konumu kontrol etmeleri, güvenilir üreticiyi bulmaları gerekiyor. Yerel markalardan alışveriş yapmalarını tavsiye ediyorum. Tağşişli sahte zeytinyağının pazardaki net rakamı bilinmemekle birlikte, sektör temsilcileri olarak en az 50.000 tona yakın yağın bu şekilde piyasaya sürüldüğü konuşuluyor. Sahteciler haberlerde çıktığı üzere bu işi 70-80 kez tekrarlamışlar. Burada para cezasından ziyade, bunu belli bir sayının üstünde çıkan işletmeler veya işletme adı altında yapanlar için durumun nitelikli dolandırıcılık suçuna dönüştürülmesi gerekiyor."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Bolat: "2026'nın ilk 10 ayında 236,8 milyar dolar ihracat gerçekleşti"Bakan Bolat: "2026'nın ilk 10 ayında 236,8 milyar dolar ihracat gerçekleşti"
Bereketli sezonun etkisi büyük oldu! Fiyatlar 3 yıl geriye gittiBereketli sezonun etkisi büyük oldu! Fiyatlar 3 yıl geriye gitti

Anahtar Kelimeler:
zeytinyağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD, İran'a saldıracak mı? Trump'tan açıklama geldi

ABD, İran'a saldıracak mı? Trump'tan açıklama geldi

İstanbul'u sağanak vurdu: Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü: Yollar çöktü

İstanbul'u sağanak vurdu: Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü: Yollar çöktü

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çarpıcı sözler: “Sahaya yansıdığı tespit edilirse şampiyonluk değişir”

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çarpıcı sözler: “Sahaya yansıdığı tespit edilirse şampiyonluk değişir”

Avukatı duyurdu: Killa Hakan yoğun bakıma kaldırıldı

Avukatı duyurdu: Killa Hakan yoğun bakıma kaldırıldı

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

İkinci el otomobilde 'panik piyasası' hakim! Fiyatlarda dikkat çeken düşüş

İkinci el otomobilde 'panik piyasası' hakim! Fiyatlarda dikkat çeken düşüş

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.