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'1915 Çanakkale Köprüsü'nün 3. tabliye montajına başlandı

27.07.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 3. tabliye montajına başlandı.

'1915 Çanakkale Köprüsü'nün 3. tabliye montajına başlandı

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 3. tabliye montajına başlandı.

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde 649'u mühendis 5 bin kişiyle yoğun bir çalışma yürütülüyor.

ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretilen, her biri yaklaşık 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye blokunun montajı belirlenen noktalara yerleştiriliyor.

Dev tabliyelerin montajında Singapur bayraklı "Asian Hercules-III" isimli yüzer vinç kullanılıyor.

Yaz sonuna kadar bitirilmesi planlanan çalışma kapsamında iki kule arasındaki üçüncü tabliyenin montajına başlandı. Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğundaki mega tabliye blok montajlarının tamamlanmasıyla köprünün geçiş yolu kullanıma hazır hale gelmiş olacak.Çanakkale Boğazı, toplamda 6 saat sürecek üçüncü tabliye montajı çalışması nedeniyle güney yönden 15, kuzey yönden ise 13 saat transit gemi geçişlerine kapalı kalacak.

AÇILIŞ 18 MART 2022'DE

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki ince detaylarla öne çıkan, "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olarak tasarlandı.Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

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İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.

"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 3,5 metre yüksekliğe sahip. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor.

Kaynak: AA

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