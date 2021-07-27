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Nestle ve Starbucks hazır kahve ortaklıklarını genişletiyor

27.07.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nestle ve Starbucks, ortaklıklarını Güneydoğu Asya, Okyanusya ve Latin Amerika bölgelerinde, hazır kahve içecekleri alanında genişleteceklerini duyurdu.

Nestle ve Starbucks hazır kahve ortaklıklarını genişletiyor

İsviçreli gıda şirketi Nestle ve ABD merkezli kahve zinciri Starbucks arasında 2018 yılında imzalanan küresel lisans anlaşmasına göre, Starbucks Nestle’ye hazır kahve ve yemek servisi ürünlerini pazarlaması için daimi yetki vermişti.

"YENİ BÜYÜME FIRSATI"

BloombergHT'de yer alan habere göre, Nestle Kahve Markaları Başkanı David Rennie konu hakkında yaptığı açıklamada, "İçilmeye hazır kahve ürünlerine yönelik genişleme planlarımızla, Nestle hızla gelişen ve genç tüketicileri cezbeden bir segmentte yeni büyüme fırsatlarından yararlanacak." dedi.

Genişletilmiş ortaklık kapsamında, Starbucks Frappuccino ve Doubleshot gibi ürünlerin gelecek yıldan itibaren, Güneydoğu Asya, Okyanusya ve Latin Amerika pazarlarında piyasaya sürüleceği duyuruldu.

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