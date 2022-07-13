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2,5 sene sonra bir ilk! Bakan Nebati duyurdu

13.07.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK tarafından duyurulan rakamlara göre Türkiye'de işsiz sayısı Mayıs ayında bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 785 bin kişi oldu. Konuya ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den değerlendirme geldi. Nebati işgücüne katılma oranının 2,5 senenin ardından en yüksek değere ulaştığını bildirdi.

2,5 sene sonra bir ilk! Bakan Nebati duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından işsizlik rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşen işsizlik verileri için, “İşgücüne katılma oranı Mayıs ayında yüzde 53,6 olmuş ve 2019 yılının Mart ayından bu yana en yüksek değerini almıştır” dedi.

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Bakan Nebati paylaşımlarında, “Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımların ve ekonomik aktivitedeki canlı seyrin istihdam piyasasına olumlu yansımalarını görmekteyiz. İşgücüne katılma oranı Mayıs ayında yüzde 53,6 olmuş ve 2019 yılının Mart ayından bu yana en yüksek değerini almıştır. Toplam istihdamımız 2022 Mayıs ayı itibarıyla salgın öncesi seviyelerinin üzerindeki seyrini sürdürerek 30,8 milyon kişiye ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.


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