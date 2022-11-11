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2.500 TL yardım parası ödeniyor! Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor

11.11.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı farklı adlar altında birçok ihtiyaç sahibi vatandaşa destek ödemesi yapıyor. Ödemelerin detayları ve başvuru şartlarına ilişkin detaylı bilgiler paylaşılıyor. 2.500 TL'lik ödeme hesaplara yatıyor. İşte merak edilenler...

2.500 TL yardım parası ödeniyor! Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor

Doğalgaz Tüketim desteği ihtiyaç sahiplerine sağlanıyor. e-Devlet üzerinden alınan yardım ödemesi başvurularında ilk kural olarak T.C. vatandaşı olmak yer alıyor. Başvurular 5 Eylül itibarıyla alınmaya başlandı. İşte haberin detayları...

2 BİN 500 TL ÖDENİYOR

Doğalgaz Tüketim Desteği kış dönemine ilişkin başvurular sürüyor. Hane başına 900 ile 2500 TL arasında değişen tutarlarda yardım sağlanıyor.

Kış dönemi için 5 Eylül itibarıyla başlayan başvurular devam ediyor. İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan ihtiyaç sahibi vatandaşlar destekten yararlanmak için başvuru yapabilir.

2.500 TL yardım parası ödeniyor! Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor

e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilir. Bunun için e-Devlet sitesine girip ‘Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti’ ekranından istenen bilgilerin doldurulması gerekiyor. Başvurusu onaylanan vatandaşlar PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşların ise destek miktarı kartlarına yansıtılacak. Ödemeler iki eşit taksitle sağlanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olması,
Doğalgaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,
İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğalgaz aboneliği bulunması,
Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,
Hakkında ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca hak sahipliği kararı verilmesi gerekiyor.


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e-devlet yardım parası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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