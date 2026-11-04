Araç muayenesinde kredi kartıyla ödeme yapanları ilgilendiriyor! Komisyon kalkıyor

Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla yapılan ödemelerden alınan ek hizmet bedeli Meclis gündemine geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, mevcut sözleşmenin 15 Ağustos 2027 tarihinde sona ereceğini bildirerek yeni ihale şartnamesinde komisyon maliyetinin araç sahiplerine yansıtılmamasına yönelik hüküm bulunduğunu açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, araç muayene ücretlerinin kredi kartıyla ödenmesi sırasında tahsil edilen ek hizmet bedeline ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, ödeme yöntemleri konusunda mevcut yasal düzenlemeye işaret etti.

ARAÇ MUAYENESİNDE KREDİ KARTI KOMİSYONU İÇİN YENİ DÜZENLEME

Mevcut imtiyaz sözleşmesinin 15 Ağustos 2027’de sona ereceğini belirten Uraloğlu, yeni dönem için hazırlanan ihale şartnamesine kredi kartı ödemeleriyle ilgili hüküm eklendiğini açıkladı.

Buna göre, araç muayene bedellerinin komisyon maliyeti hizmetten yararlanan kişilere yansıtılmadan kredi kartıyla tahsil edilmesi öngörülüyor.