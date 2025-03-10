FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2 ayda 8,6 milyon dolarlık Türk somonu ihraç edildi! Yüzde 92'si o şehirden

2 ayda 8,6 milyon dolarlık Türk somonu ihraç edildi! Yüzde 92'si o şehirden

10.03.2025 13:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Karadeniz'den ocak-şubat döneminde yapılan Türk somonu ihracatından 8 milyon 644 bin 938 dolar gelir elde edildi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya konu ile ilgili açıklamada bulundu.

2 ayda 8,6 milyon dolarlık Türk somonu ihraç edildi! Yüzde 92'si o şehirden

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, bölgeden yılın 2 ayında 1234 ton Türk somonu ihraç edildiğini söyledi. Kobya, söz konusu ihracattan 8 milyon 644 bin 938 dolar kazanç sağlandığını vurgulayarak, bu dönemde 7 ülkeye Türk somonu dış satımı yapıldığını ifade etti.

Doğu Karadeniz'den ocak-şubat döneminde yapılan Türk somonu ihracatında Rusya Federasyonu'nun ilk sırada yer aldığına işaret eden Kobya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgemizden Rusya Federasyonu'na 7 milyon 356 bin 555 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Rusya Federasyonu'nu 460 bin 147 dolarla Belarus ile 308 bin 254 dolarla Vietnam takip etti. Bölgeden ayrıca Japonya, Kanada, Ukrayna ve Gürcistan'a da bu dönem Türk somonu satıldı."

YÜZDE 92'Sİ TRABZON'DAN

Kobya, bölge ihracatının yüzde 92'sinin Trabzon'dan gerçekleştirildiğini, kentten söz konusu dönemde 5 ülkeye 1132 ton Türk somonu ihraç edildiğini aktardı.

Bu ihracattan da 7 milyon 964 bin 820 dolar kazanç elde edildiğine dikkati çeken Kobya, Rusya Federasyonu, Belarus ve Japonya'nın en fazla Türk somonu dış satımı yapılan 3 ülke olduğunu bildirdi.

Kobya, Türk somonundan beklentilerinin yüksek olduğuna işaret ederek, Türk somonu ihracatını artırmak için özveriyle çalıştıklarını kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Ünlü turizm bölgesinde 'tiny house' kararı! Durdurulacak, taşınacakÜnlü turizm bölgesinde 'tiny house' kararı! Durdurulacak, taşınacak
Faiz düşünce ona yöneldiler! 'Parayı bir yere koymak istediğinde...'Faiz düşünce ona yöneldiler! 'Parayı bir yere koymak istediğinde...'
Anahtar Kelimeler:
Trabzon İhracat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Henüz 18 yaşındaydı... Berke'yi İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuruna tuttular! Vahşetin sebebi kahretti...

Henüz 18 yaşındaydı... Berke'yi İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuruna tuttular! Vahşetin sebebi kahretti...

Esenyurt’ta şoke eden uyuşturucu satışı! Resmen kapış kapış aldılar…

Esenyurt’ta şoke eden uyuşturucu satışı! Resmen kapış kapış aldılar…

Araç sahipleri ona rağbet göstermeye başladı

Araç sahipleri ona rağbet göstermeye başladı

4 bin TL konuşulurken çarpıcı çıkış 'Daha fazla' deyince sunucu şaşırdı!

4 bin TL konuşulurken çarpıcı çıkış 'Daha fazla' deyince sunucu şaşırdı!

Bakan Şimşek hakkında çıkan habere jet yanıt

Bakan Şimşek hakkında çıkan habere jet yanıt

'İlk defa karşılaştım' 18 bin TL'ye sattı! 'Psikolojimi düzeltti'

'İlk defa karşılaştım' 18 bin TL'ye sattı! 'Psikolojimi düzeltti'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.