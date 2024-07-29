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  4. 2 bin liralık tıraş gündeme düşmüştü! Bu kez Alaçatı: 350, 500, 1000 TL... 'Sınıfsal tarife...'

2 bin liralık tıraş gündeme düşmüştü! Bu kez Alaçatı: 350, 500, 1000 TL... 'Sınıfsal tarife...'

29.07.2024 14:22
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Tatil beldelerindeki yüksek fiyatlar gündem olmaya devam ediyor. Son haber ise ünlü tatil bölgesi Alaçatı'dan geldi. 2 bin liralık saç sakal tıraşı gündem olunca açıklama gecikmedi. Lüks tarifenin İzmir'de olmadığını dile getiren İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin, tarifelerin sınıfsal olduğunu ve en yüksek rakamın 1000 TL'ye ulaştığını kaydetti.

2 bin liralık tıraş gündeme düşmüştü! Bu kez Alaçatı: 350, 500, 1000 TL... 'Sınıfsal tarife...'

Fahiş fiyatlarla gündemden düşmeyen tatil beldelerinde bu kez berber fiyatları sosyal medyanın diline düştü. Turizm beldesi Çeşme Alaçatı'da berberlerde saç sakal kesim ücretinin 2 bin lirayı bulduğu iddia edildi.

"BİRİNCİ SINIF TARİFE 1000 TL"

O iddiaların üzerine İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin’den açıklama geldi. Bilgin, "Alaçatı'daki salonda ne yaşandığı bilenemez ama bizde 2 bin liraya saç sakal tıraşı yok. Vatandaştan böyle yüksek fiyat isteyen esnafımızın da illaki bir gerekçesi vardır. Bizim İzmir'de kullandığımız birinci sınıf tarife bin lira” dedi.

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"LÜKS TARİFE İZMİR'DE YOK"

Bazı turizm bölgelerinde uygulanan lüks tarifenin İzmir'de uygulanmadığını söyleyen Bilgin, kentte farklı tarifelerin bulunduğunu anımsatarak, “Sınıfsal tarifeler var. Saç-sakal tıraşı bizim tarifemizde en lüksü bin lira. O yüzden şu anda İzmir'de kullanılan birinci sınıf tarifemiz bin lirayı buluyor. İkinci sınıf tarifemiz 500 lira ve üçüncü sınıf tarifemiz ise 350 lira. Fiyatlar bölgesel ve semtlere göre ayrılmıştır” ifadelerini kullandı.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Alaçatı
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