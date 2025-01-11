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2 buçuk saat sürüyor kazancı ise 500 TL! 7 yıldır bu işi yapıyor, giden 2-3 ayda bir tekrar geliyor...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
11.01.2025 10:48
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7 yıldır mesleğini icra eden Kaan Uryan, evcil hayvan kuaförlüğü yaparak gelirini elde ediyor. Uryan, işlemin 2-3 ayda bir tekrarlanması gerektiğini dile getirerek, hayvanların hijyeni ve bakımı açısından önemli yere sahip olduğunu belirtti. 2 buçuk ile 4 buçuk saat süren işlemin bedeli ise 500 TL. Bu kuaförü duyan evcil hayvan sahipleri ise dükkana akın ediyor.

2 buçuk saat sürüyor kazancı ise 500 TL! 7 yıldır bu işi yapıyor, giden 2-3 ayda bir tekrar geliyor...

Eskişehir'de 7 yıldır pet kuaförlüğü yapan 25 yaşındaki Kaan Uryan işinin inceliklerini anlattı. Evcil hayvanların rahatı ve hijyeni için yapılan yıkama ile ardından gerçekleşen kesimler, yaklaşık 2 buçuk saatte bitiyor.

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3 AYDA BİR TAVSİYE EDİLİYOR

Özel şampuanla yıkanan, ardından da kurulanan hayvanların, makas ve tıraş makinesi yardımı ile ise tüyleri kısaltılıyor. Doğduklarından bu yana pet kuaföründe yıkanan ve tıraş edilen kedi, köpek, tavşan gibi evcil hayvanların duruma alıştıkları gözleniyor. Genellikle 3 ayda bir pet kuaföründe bakımları getirilen ve bakımları hayvanlar daha sonra sahiplerine teslim ediliyor. Yapılan 2 buçuk ile 4 buçuk saat arasında süren bakımların fiyatı ise ortalama bin 500 TL oluyor. Son olarak evcil hayvanlarını evde tıraş etmeye çalışan vatandaşlara uyaran Kaan Uryan, bunun deriye ciddi zararlar verebileceğini belirtti.

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“BİZE ÖZELLİKLE KÖPEK, KEDİ VE TAVŞAN GETİRİLİYOR”

Yaklaşık 7 yıldır pet kuaförlüğü yapan Kaan Uryan, mesleğinin hakkında şöyle konuştu:

“Pet kuaförüyüz, hayvanların tıraşını ve genel bakımını yapıyoruz. Onların sağlıkları için hijyen bakımıyla ilgili hizmetleri veriyoruz. Mesleğimiz, bir ustalıkla yapılması gereken bir iş. Öyle evde, 'Hadi makasımla, makinemle keseyim' gibi düşünülebilecek bir meslek değil. Nasıl her kadın, her erkek kuaföre gidip saçını yaptırıyorsa, aynı o şekilde bu dostlarımızın tıraşı için de uzman bir kuaför hizmetine ihtiyacı var. Temel olarak köpeklerin sadece güzel görünümü ve hijyen temizliği ortaya çıkıyor. Dostlarımızın geneline bebeklikten bu işlemlere başladığımız için genellikle hepsi sakin durabiliyorlar. Tabii ki durmayanlar da oluyor. Bize özellikle köpek, kedi ve tavşan getiriliyor. Önce yıkama, sonra tıraş yapabiliyoruz ya da önce tıraş, sonra yıkama olabiliyor. Bazen 2 yıkama, 2 tıraş şeklinde arka arkaya gidilebiliyor. Bunlar yapılacak işleme göre değişiyor. Fiyatlar ortalama bin 500 TL civarında.”

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“2-3 AYDA BİR KESİNLİKLE TIRAŞA GELMESİ GEREKİYOR”

Bu tür işlemlerin evde yapılmasını önermeyen Uryan, kesici aletlerin hayvanın derisine ve cildine ciddi zararlar verebileceği konusunda uyardı. Yapılan işlemeler hakkında da konuşan Uryan, "Kesici aletlerle çalıştığımız için hayvanın derisinde kesikler oluşabilir. Biz ne kadar uzman olsak da bu ihtimalimiz var. Bu evde yapıldığında risk oranı daha da yükselebiliyor. O yüzden böyle işlemlerin evde yapılması hiçbir şekilde önerilmiyor. Bazı köpeklerde tüy çok çabuk uzayıp hemen karışmaya başlayabiliyor. Bu karışıklık da derinin hava almasına engel oluyor. O yüzden onların 2-3 ayda bir kesinlikle tıraşa gelmesi gerekiyor. Evde iyi bakım yapılır ve tüyler taranırsa bu süre 5 aya kadar çıkabilir. Özellikle kedilerde makine ile kısa kestiğimiz için tüyün dökülme oranında hiçbir değişiklik olmuyor. Sadece tüy küçük olduğu için siz görmüyorsunuz. Bu tarz tatlı dostlarla çalışmak hiç sıkıcı değil, gerçekten oldukça eğlenceli. Önemli olan, onların alışkın olması ve bizim de bu işi elimizden geldiği kadar iyi yapmamız. Bildiğin insan gibi tıraş oluyorlar. İşlemlerimiz ortalama 2 buçuk saat sürüyor. Süre tüy durumuna göre değişiyor. İşin içine tarama işlemleri de girince bu süre 4-5 saate kadar çıkabiliyor. Boyamaya kadar yapabiliyoruz. Renklendiriyoruz, boyuyoruz. Tabii ki, 'Şurası uzun olsun, burası kısa' gibi talepleri de karşılıyoruz” dedi.

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(İHA)

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Kuaför kedi köpek evcil hayvan hayvan
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