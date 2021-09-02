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2 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 2 Eylül 2021 A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

02.09.2021 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Eylül 2021 haftasının A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Alışveriş tutkunları ve vatandaşlar merakla A101 aktüel ürünler kataloğunu beklemeye koyulmuştu. A101'de bu hafta mutfak gereçlerinden beyaz eşyalara kadar çeşitli ürünler var. Peki 2 Eylül 2021 A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var? İşte 2 Eylül A101 aktüel ürünleri...

2 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 2 Eylül 2021 A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar ve alışveriş tutkunlarının merakla takip ettiği A101 aktüel ürünler kataloğu sonunda yayınlandı. A101 market şubelerinde geçerli olacak birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı 2 Eylül 2021 kataloğu merak ediliyordu. Peki A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

2 EYLÜL A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?

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2 Eylül tarihli A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogun ilk sayfasında ise Toshiba marka Smart LED TV 4.799 TL olarak satışa sunuldu.

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İkinci sayfada ise SEG marka bulaşık makinesi 2199 TL ile tüketicinin beğenisine sunuldu. SEG marka çamaşır makinesi ise 1799 TL'den satışa sunuldu.

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Üçüncü sayfada elektrikli scooter 3199 TL'den ve katlanabilir sandalye 57,95 TL'den satılıyor.

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Arzum saç kurutma makinesi 109 TL iken, Arzum çay makinesi 259 TL'ye satılıyor.

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Beşinci sayfada 4 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap 8'li 349,95 TL'den alıcı ile buluşuyor.

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a101
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