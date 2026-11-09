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Bakan Yumaklı'dan iklim krizlerine karşı uluslararası işbirliği çağrısı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iklim riskleri ve krizlerine karşı teknoloji ve bilgiye erişimin yanı sıra uluslararası ortaklar arasında işbirliğini geliştirmenin önemli ve gerekli olduğunu bildirdi.

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen ve iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katıldı.

Konferansın "Baskı Altındaki Gıda Sistemleri: İlk Adımdan İtibaren Dayanıklılığın Güçlendirilmesi" başlıklı oturumunda "Baskı Altındaki Kırsal Tedarik Zincirleri Raporu"nun tanıtımı öncesinde konuşan Yumaklı, COP31 buluşmasının, gıda güvenliği ile iklim eylemi arasındaki bağı güçlendirmesine ve ortak çözümler geliştirilmesine katkı sunmasını diledi.

Yumaklı, halihazırda gıda sistemlerinin, iklim değişikliğinin etkileri, artan sıcaklıklar, kuraklık, sel ve diğer aşırı hava olayları gibi risklerle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Dünyamız su kıtlığı, biyolojik çeşitlilik kaybı, jeopolitik gerilimler, ticarette yaşanan aksamalar ve girdi maliyetlerindeki dalgalanmalar gibi çok boyutlu risklerle karşı karşıyadır. Bu riskler yalnızca üretimi değil, hasat sonrası süreçleri, depolamayı, taşımacılığı, pazarlara erişimi ve tüketicilerin gıdaya ulaşabilirliğini de etkilemektedir. Şokların etkisi, özellikle küçük ölçekli üreticiler ve kırılgan topluluklar üzerinde daha ağır hissedilmektedir. Bu nedenle, dayanıklılığı yalnızca krizlere müdahale kapasitesi olarak değil, riskleri önceden öngörme, etkilerini azaltma ve hızla toparlanma becerisi olarak ele almalıyız. Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, iklime uyumlu üretim uygulamaları, tarımsal üretim planlaması, erken uyarı ve risk yönetimi mekanizmaları, güçlü kırsal altyapı ve etkin bilgi paylaşımı, bu yaklaşımın temel unsurlarıdır."

Bakan Yumaklı dan iklim krizlerine karşı uluslararası işbirliği çağrısı 1

"AMACIMIZ DOĞAL KAYNAKLARI GELECEK NESİLLERE AKTARABİLMEK"

Krizler patlak vermeden önce hazırlıklı olmanın ve harekete geçmenin önem taşıdığını vurgulayan Yumaklı, üreticilerin dayanıklılığının, suya erişim, uygun maliyetli girdiler, finansman ve sigorta imkanları ile pazarlara güvenilir bağlantılar gibi önceden atılan adımlarla belirlendiğini söyledi.

Yumaklı, bu unsurlar bir araya geldiğinde gıda üreticilerinin şoklar karşısında çok daha güçlü bir duruş sergilediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İklim risklerine karşı hazırlıklı olmak için bilimsel verilerden ve dijital teknolojilerden yararlanmayı, üreticilerimizin bilgiye ve uygun araçlara erişimini güçlendirmeyi ve kamu kurumları, araştırma kuruluşları, özel sektör ile uluslararası ortaklar arasındaki işbirliğini geliştirmeyi gerekli görüyoruz. Amacımız, üretimin devamlılığını ve çiftçilerimizin geçim kaynaklarını korurken doğal kaynakları gelecek nesillere aktarabilmektir."

"GIDA ARZININ SÜREKLİLİĞİNİ GÜÇLENDİREN SOMUT ADIMLARI ÇOĞALTMALIYIZ"

COP zirvelerinin bu hedefleri ortak bir gündem etrafında buluşturmak için önemli olduğuna işaret eden Yumaklı, "COP31'in işbirliği ve uygulama yaklaşımı, taahhütleri sahada uygulanabilir çözümlere dönüştürmek, iklim finansmanını ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirmek ve ülkeler arasında bilgi ile deneyim paylaşımını hızlandırmak bakımından değer taşımaktadır." dedi.

Yumaklı, dayanıklı gıda sistemlerinin bütün tarafların ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hiçbir ülke bu sınamaları tek başına aşamaz. IFAD (BM Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) ve diğer uluslararası ortaklarımızla birlikte, üreticileri destekleyen, doğal kaynakları koruyan ve krizler karşısında gıda arzının sürekliliğini güçlendiren somut adımları çoğaltmalıyız. Bu düşüncelerle raporun lansmanının verimli tartışmalara ve güçlü ortaklıklara vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

İKLİM DİRENCİ YATIRIMLARI TARIMSAL GELİR KAYIPLARININ BEŞTE BİRİNİ ÖNLEYEBİLİR

IFAD Başkanı Alvaro Lario da iklim değişikliği ve piyasa şoklarına karşı kırsal toplulukların dayanıklılığını artırmak için finansman, girdi desteği ve pazara erişim imkanlarının birlikte sunulması gerektiğini söyledi.

Lario, COP31 kapsamında tanıtılan raporun, bu bütünleşik yaklaşımın özel sektör ve piyasa şoklarının eş zamanlı yaşandığı durumlarda net tarımsal gelir kayıplarının yaklaşık beşte birini önleyebildiğini ortaya koyduğunu bildirdi.

Bakan Yumaklı dan iklim krizlerine karşı uluslararası işbirliği çağrısı 2

Küçük ölçekli tarımsal yatırımların toplam iklim finansmanının yüzde 1'inden daha azını aldığına dikkati çeken Lario, şunları kaydetti:

"İklim değişikliğine uyum yatırımları, toplam yatırım portföyümüzün yarısından fazlasını oluşturuyor. Örneğin Türkiye'de bir havza geliştirme projesi kapsamında finansman, güneş enerjisiyle çalışan sulama sistemleri, daha iyi işleme imkanları ve pazara erişimin güçlendirilmesi gibi unsurları bir araya getirerek nasıl birlikte çalışabileceğimizi görüyoruz. Proje, yaklaşık 25 bin hanenin gelirini yüzde 41, verimliliğini ise yüzde 50'den fazla artırdı. Üreticiler, kırsal işletmeler ve yerel topluluklar ihtiyaç duydukları kaynaklara, pazarlara ve hizmetlere sahip olduğunda elde edilen sonuçlar dayanıklılığın çok ötesine geçiyor. Gıda güvenliğini güçlendirerek, istihdam yaratarak ve kırsal büyümeyi destekleyerek daha dayanıklı ekonomiler oluşturmak için kolektif olarak böyle çalışabiliriz."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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İbrahim Yumaklı
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