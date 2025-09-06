FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

2 gün sonra bitiyor! AK Parti kolları sıvadı, Meclis'in gündemine gelecek

Belediyelerin emlak vergisinde yapacağı düzenlemeler ile ilgili AK Parti çalışma başlattı. Buna göre, rayiç bedelin komisyon ile tespit edilmesi yerine, her yıl sabit oranlarla tıpkı yeniden değerleme oranında olduğu gibi kendiliğinden belirlenmesi yer alıyor. Konunun ise Meclis açıldığında gündeme gelmesi bekleniyor.

2 gün sonra bitiyor! AK Parti kolları sıvadı, Meclis'in gündemine gelecek
Ezgi Sivritepe

Emlak vergisi ile ilgili yapılacak düzenlemeyi vatandaş yakından takip ederken AK Parti'de kolları sıvadı. AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı, Yerel Yönetimler Başkanlığı ve Parti Meclis grubu emlak vergisi ile ilgil çalışmalara başladı.

2 gün sonra bitiyor! AK Parti kolları sıvadı, Meclis in gündemine gelecek 1

EMLAK VERGİSİNDE YENİ DÜZENLEME

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, AK Parti'nin emlak vergisi ile ilgili her yıl sabit oranlarla tıpkı yeniden değerleme oranında olduğu gibi kendiliğinden belirlenmesi yer alıyor. Normal piyasa şartlarında her yıl değerin otomatik olarak belirlenmesi, olağanüstü piyasa şartlarında ise komisyonun devreye girerek rayiç bedeli belirlemesi de formüle dâhil edilecek.

2 gün sonra bitiyor! AK Parti kolları sıvadı, Meclis in gündemine gelecek 2

Meclis açıldığında kanuni düzenlemeyi Meclis Başkanlığına gönderilmesi bekleniyor. Yeni belirlenen emlak vergilerine itiraz süresi 8 Eylül’de sona eriyor.

2 gün sonra bitiyor! AK Parti kolları sıvadı, Meclis in gündemine gelecek 3

ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında vatandaşın mağdur edilmemesi için talimat vermişti. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir de vatandaşın endişelerini yakından takip ettiklerini belirtmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
36 kata varan artışlar sonrası Erdoğan talimat verdi, harekete geçildi36 kata varan artışlar sonrası Erdoğan talimat verdi, harekete geçildi
ÖTV oranı yüzde 0'dı, Erdoğan o kararı imzaladıÖTV oranı yüzde 0'dı, Erdoğan o kararı imzaladı

Anahtar Kelimeler:
Zam Emlak vergisi ak parti belediye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Babası gibi şehit oldu

Babası gibi şehit oldu

36 kata varan artışlar sonrası Erdoğan talimat verdi, harekete geçildi

36 kata varan artışlar sonrası Erdoğan talimat verdi, harekete geçildi

Hasan Can Kaya'nın Disney'den alacağı ücret... Exxen kazancı da ortaya çıktı

Hasan Can Kaya'nın Disney'den alacağı ücret... Exxen kazancı da ortaya çıktı

ÖTV oranı yüzde 0'dı, Erdoğan o kararı imzaladı

ÖTV oranı yüzde 0'dı, Erdoğan o kararı imzaladı

Hyundai fabrikasına polis baskını! 475 kişi gözaltına alındı

Hyundai fabrikasına polis baskını! 475 kişi gözaltına alındı

Komşunuz şikayet ederse anında yaptırımı var!

Komşunuz şikayet ederse anında yaptırımı var!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.