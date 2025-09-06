2 gün sonra bitiyor! AK Parti kolları sıvadı, Meclis'in gündemine gelecek

Emlak vergisi ile ilgili yapılacak düzenlemeyi vatandaş yakından takip ederken AK Parti'de kolları sıvadı. AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı, Yerel Yönetimler Başkanlığı ve Parti Meclis grubu emlak vergisi ile ilgil çalışmalara başladı.

EMLAK VERGİSİNDE YENİ DÜZENLEME

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, AK Parti'nin emlak vergisi ile ilgili her yıl sabit oranlarla tıpkı yeniden değerleme oranında olduğu gibi kendiliğinden belirlenmesi yer alıyor. Normal piyasa şartlarında her yıl değerin otomatik olarak belirlenmesi, olağanüstü piyasa şartlarında ise komisyonun devreye girerek rayiç bedeli belirlemesi de formüle dâhil edilecek.

Meclis açıldığında kanuni düzenlemeyi Meclis Başkanlığına gönderilmesi bekleniyor. Yeni belirlenen emlak vergilerine itiraz süresi 8 Eylül’de sona eriyor.

ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında vatandaşın mağdur edilmemesi için talimat vermişti. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir de vatandaşın endişelerini yakından takip ettiklerini belirtmişti.