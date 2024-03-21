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2 haftadır peş peşe rekor: Altın rezervleri son bir yılın zirvesinde

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.03.2024 16:26
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezevlere ilişkin verileri yayımladı. Buna göre Merkez Bankası'nın döviz rezervleri azaldı. Altın rezervleri ise son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı.

2 haftadır peş peşe rekor: Altın rezervleri son bir yılın zirvesinde

Merkez Bankası toplam rezervleri dokuzuncu haftada da geriledi, geçen haftayı 2 milyar 636 milyon dolar düşüşle tamamladı. altın rezervleri son bir yılın zirvesine çıktı.

TCMB verilerine göre, brüt rezervler 15 Mart itibarıyla 2 milyar milyar 894 milyon dolar azalarak 77 milyar 785 milyon dolardan 74 milyar 891 milyon dolara indi. Bir önceki hafta 20 milyar 845 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 1 milyar 223 milyon dolar azalarak 19 milyar 622 milyon dolara indi.

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ALTIN REZERVLERİ ARTTI

Aynı dönemde altın rezervleri 258 milyon dolar arttı ve 52 milyar 748 milyon dolardan 53 milyar 6 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri 24 Mart 2023 tarihinde görülen 53 milyar 358 milyon doların ardından en yüksek seviyesine çıktı. Böylece toplam rezervler 130 milyar 533 milyon dolardan, 127 milyar 897 milyon dolara inmiş oldu.


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