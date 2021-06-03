2 Haziran - 8 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu | ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği 2 Haziran - 8 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogda mutfak ihtiyaçlarından kişisel bakıma, mobilyalardan giyime kadar pek çok üründe indirime gidildiği görülüyor. Peki ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var? İşte ayrıntılar...

2 HAZİRAN- 8 HAZİRAN ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU| ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

SuperFresh mısır konservesinin fiyatı 2-8 Haziran tarihleri arasında 14,99 yerine 8,90 olacak. Neutrogena sivilce temizleyici jel ise 19,95 yerine yüzde 30 indirimli 13,97'ye satışa sunulacak.

Kişisel bakım ürünleri olan Nivea Micellair makyaj temizleme suyu ile Nivea canlandırıcı yüz yıkama köpüğünde yüzde 30 indirim söz konusu olacak. Nivea Micellair makyaj temizleme suyu 24,95 yerine 17,45'e, Nivea canlandırıcı yüz yıkama köpüğü ise 19,95 yerine 13,97'ye satılacak.

Bölmeli Büyük Dikdörtgen Saklama Kabı 7,99 TL, 4'lü puding kabı 6,99 TL, kız/erkek çocuk terlik adedi 14,95 TL olacak.



