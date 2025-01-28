FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2 milyon TL'lik konut kredisinin ödemesi netleşti! 'Karı koca çalışsa...' diyerek anlattı

2 milyon TL'lik konut kredisinin ödemesi netleşti! 'Karı koca çalışsa...' diyerek anlattı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
28.01.2025 08:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Konut kredisi faizleri düştü mü, düşecek mi? Ev almak isteyen milyonlarca vatandaş bu soruların yanıtlarını araştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararları sonrası kredilerdeki değişim merak edilirken 2 milyon TL'lik taksit ödemeleri ve geri ödeme tutarları da netlik kazandı. Konut kredilerini değerlendiren Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ise son rakamlar ve tabloya dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

2 milyon TL'lik konut kredisinin ödemesi netleşti! 'Karı koca çalışsa...' diyerek anlattı

Konut kredisi faizleri düştü mü? Merkez Bankası'nın faiz kararlarının ardından gözler bankaların vatandaşlara sunduğu konut kredisi faiz oranlarına çevrildi. Ev almak isteyen vatandaşlar, konut kredilerinin aylık taksit ödemelerini ve geri ödeme tutarlarını araştırıyor. Rakamlar netleşirken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, ev almak isteyenler için konut kredileri ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

iStock-1369559273 (1)

2 MİLYON TL'LİK KONUT KREDİSİ AYLIK ÖDEMESİ

TV100'de yer alan habere göre; konut kredisinde faiz oranları aylar sonra düşüşe geçti. Ev almak isteyen milyonlarca kişi kredi faizlerini bekliyordu. Merkez Bankası 2025 yılı başında faiz oranlarını 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine çekti. Karar sonrası konut kredisi faizlerinde de düşüşler yaşandı. Konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak isteyenler için 2025 yılı Ocak itibarıyla 120 ay vadeli 2 milyon liralık kredinin aylık ödemeleri ve toplam geri ödeme tutarları netleşti. 10 yıl vadeli kredilerde faiz oranları bankalara göre en düşük 2,79, en yüksek 3,40 oldu.

iStock-1455340297

120 ay vadeli 2 milyon lira konut kredisi çeken bir kişi en düşük faiz oranından yararlanırsa aylık taksit ödemesi 57 bin 932 TL, kredinin toplam geri ödeme tutarı 6 milyon 974 bin 417 lira olacak. En yüksek faiz oranında ise aylık taksit ödeme 69 bin 253 lira, toplam geri ödeme tutarı 8 milyon 332 bin 928 liraya denk gelecek.

iStock-1406252463 (5)

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ev sahibi olmayanlara yönelik hazırlığı da açıkladı. Şimşek aile yılı kapsamında ev sahibi olmayı hayal edenler için düşük faizli ve uzun vadeli kredi fırsatını hayata geçireceğini duyurdu.

thumbs_b_c_1e8001ed9aaeee943fff592cb6070cc1

"EV ALMAK ŞU ANDA GERÇEKTEN ÇOK ZOR"

TV100 canlı yayınında konut kredisi faizleriyle ilgili konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun şu ifadeleri kullandı:

thumbs_b_c_22e0c62ebf91af6cd7eb633b0e042b6a

"Şu anda Türkiye'de ortalama ev fiyatları 3 milyon lira civarında. Hadi 2 milyon lira olduğunu varsayalım. 2 milyon - 3 milyon lira arasında. 2 milyon liralık bir ev almak istiyorsa kredi kullanacaksa şayet aylık 57 bin lira verecek. Türkiye'de ortalama ücretler 30 bin lira civarında. Karı koca çalışsa 2 milyon liralık bir kredi alsa asgari ücreti 22 bin lira, hadi 22 bin liranın üzerinde 30 bin liraya çalışsa aylık 60 bin lira geliri olur, zaten 2 milyon kredi için 30 bin 30 bin 60 bin lira karı koca çalışıp geliri olan kişi 57 bin 932 lira yani 58 bin lirasını krediye verse kendisine kalır 2 bin lira. Elektriğini suyunu ödeyemez. Bu nedenle şu anda ev almak gerçekten çok zor.

thumbs_b_c_4c9b071ec3f53a2e50fa134c13816ad6

"BİRKAÇ YIIL DAHA BU ÇOK ZOR OLACAK"

Zaten şöyle; istatistiklere göre dünyada ev almanın en zor olduğu ülke zaten Türkiye şu anda. Hem ev fiyatları çok yüksek, krediler çok yüksek, bir de krediler de düşmeye başladığı zaman ev fiyatları da artmaya başlıyor. Yani şu anda cebinde diyelim ki 2 milyon lira parası olan birisi var, 3 milyon liraya ev alacak, 1 milyon lirası eksik, kredi almayı planlıyorsa krediler biraz düşünce evin fiyatı 3,5 milyon liraya çıkıyor ya da 4 milyon liraya çıkıyor. Bu nedenle de Türkiye'de 2008, 2012, 2013'lere kadar ev almak, karı koca işte asgari ücret, asgari ücrete yakın rakamlarla dahi çalışıp kredi taksitlerini ödeyip bir ev alabilirdi ama şu anda Türkiye'de ev almak çok zor. Anladığımız kadarıyla birkaç yıl daha bu çok zor olacak. Çünkü dediğimiz gibi hem ev fiyatları krediler düştükçe artıyor, aynı zamanda kredinin maliyeti de çok yüksek, en önemlisi de ücretler çok düşük. Ücretler bu kilerin aylık taksitlerini ödemeye yetmez"

ö2

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi kredi faiz oranı kredi faiz oranları kredi faizi En düşük konut kredisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Survivor'da diskalifiye şoku! Sosyal medya ayağa kalktı

Survivor'da diskalifiye şoku! Sosyal medya ayağa kalktı

İmamoğlu’ndan Özel’le kritik görüşme sonrası çarpıcı paylaşım!

İmamoğlu’ndan Özel’le kritik görüşme sonrası çarpıcı paylaşım!

1 Şubat sonrası yeni dönem: Artık daha fazla para ödeyeceksiniz

1 Şubat sonrası yeni dönem: Artık daha fazla para ödeyeceksiniz

Eleman sıkıntısı için kritik adım! Bu kursa gidene günlük 850 lira verilecek, sigortası da yatırılacak

Eleman sıkıntısı için kritik adım! Bu kursa gidene günlük 850 lira verilecek, sigortası da yatırılacak

Emekli maaşı Temmuz zammını işaret etti 'Şimdiden söyleyeyim'

Emekli maaşı Temmuz zammını işaret etti 'Şimdiden söyleyeyim'

Doğal gaz faturalarında yeni dönem! Tarih belli oldu... İl il değişecek

Doğal gaz faturalarında yeni dönem! Tarih belli oldu... İl il değişecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.