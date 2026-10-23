FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Merkez Bankası'nın faiz kararını bilen dev banka dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu(TCMB) faiz kararını yüzde 36 olarak önceden bilen dev banka, yıl sonu için dolar tahminini de açıkladı.

Merkez Bankası'nın faiz kararını bilen dev banka dolar tahminini açıkladı
Cansu Çamcı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, merakla beklenen ekim ayı faiz kararını resmen açıkladı. Alınan kararla politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 36 seviyesine indi.

TCMB KARARINI BİLMİŞTİ

Finans devi ING, faiz kararı öncesinde yayımladığı analizde TCMB'nin tam olarak 100 baz puanlık indirime giderek faizi yüzde 36'ya düşüreceğini öngörmüştü.

Kararı tahmin eden ING, yıl sonu faiz ve döviz kuru beklentilerini de duyurdu.

Merkez Bankası nın faiz kararını bilen dev banka dolar tahminini açıkladı 1

DOLAR TAHMİNİNİ AÇIKLADI

ING ekonomisti Frantisek Taborsky, eylül ayı enflasyon verilerinin olumlu sinyaller verdiğini ancak yatırım fonlarına ilişkin yaşanan son gelişmelerin yılın son çeyreğinde ekonomik faaliyet açısından aşağı yönlü riskler oluşturduğunu belirtti.

Yetkililerin hızlı müdahalesinin fon kaynaklı şokun etkilerini kontrol altına aldığını değerlendiren ING; sistemik bir risk veya vatandaşlarda keskin bir dolarizasyon eğilimi görülmediğini, yabancı sermaye girişlerinin yeniden başladığını vurguladı.

NEFES'te yer alan habere göre; Bununla birlikte fon piyasasındaki dalgalanmaların likidite koşullarının sıkılaşması, servet kayıpları ve güven azalışı yoluyla iç talebi zayıflatabileceği kaydedildi. Küçük yatırımcılara yönelik atılacak adımların tüketimi destekleyebileceği ifade edilirken, karşı taraf risklerinin diğer alanlara yayılma ihtimali temel risk olarak öne çıkarıldı.

Merkez Bankası nın faiz kararını bilen dev banka dolar tahminini açıkladı 2

Türk lirasındaki yoğun uzun pozisyonların sunduğu faiz avantajının kademeli olarak azaldığını belirten ING, buna rağmen gelişmekte olan piyasalarda TL işlemlerinin popülerliğini koruduğunu aktardı. Faiz indirimlerinin yeniden başlamasına karşın önümüzdeki aylarda TL'ye yönelik taşıma işlemleri (carry trade) talebinin sürmesi bekleniyor. Dolar/TL'de son dönemde görülen haftalık hareketlerin genel döviz kuru görünümünü bozmadığını kaydeden ING, dolar/TL kurunun 2026 yılı sonunda 51,50 seviyesine ulaşacağını öngörüyor.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 35

Eylül ayındaki olumlu enflasyon verileri ve iç talepteki yavaşlama beklentileriyle birlikte enflasyon görünümüne dair algının iyileştiğini belirten ING, TCMB'nin faiz indirim döngüsüne devam edeceğini öngörüyor.

Banka, Merkez Bankası'nın ekim ayındaki 100 baz puanlık indiriminin ardından aralık ayında da 100 baz puanlık bir indirime giderek politika faizini yıl sonunda yüzde 35 seviyesine çekeceğini tahmin ediyor. ING'nin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29 seviyesinde bulunuyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın son 2 ayın en düşük seviyesinde! 5 yılda neler olacak?Altın son 2 ayın en düşük seviyesinde! 5 yılda neler olacak?
SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
49,73
49,74
% 0.17
08:28
Euro
55,77
55,82
% -0.01
08:29
İngiliz Sterlini
66,64
66,65
% 0
08:29
Avustralya Doları
34,84
34,86
% 0
08:29
İsviçre Frangı
60,52
60,56
% 0.1
08:29
Rus Rublesi
0,61
0,61
% 0.66
08:20
Çin Yuanı
7,45
7,45
% 0.17
08:29
İsveç Kronu
5,01
5,02
% 0.13
08:29
Anahtar Kelimeler:
dolar Merkez Bankası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden tahliye olduktan sonra ilk kez ortaya çıktı

Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden tahliye olduktan sonra ilk kez ortaya çıktı

Kadıköy'de Mesut Kösedağı, Yeni Parti’ye katıldığını açıkladı

Kadıköy'de Mesut Kösedağı, Yeni Parti’ye katıldığını açıkladı

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Derin yırtmacını kapamakla uğraşmadı! İddialı seçim

Derin yırtmacını kapamakla uğraşmadı! İddialı seçim

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

Fon teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı

Fon teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.