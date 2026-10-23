Merkez Bankası'nın faiz kararını bilen dev banka dolar tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, merakla beklenen ekim ayı faiz kararını resmen açıkladı. Alınan kararla politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 36 seviyesine indi.

TCMB KARARINI BİLMİŞTİ

Finans devi ING, faiz kararı öncesinde yayımladığı analizde TCMB'nin tam olarak 100 baz puanlık indirime giderek faizi yüzde 36'ya düşüreceğini öngörmüştü.

Kararı tahmin eden ING, yıl sonu faiz ve döviz kuru beklentilerini de duyurdu.

DOLAR TAHMİNİNİ AÇIKLADI

ING ekonomisti Frantisek Taborsky, eylül ayı enflasyon verilerinin olumlu sinyaller verdiğini ancak yatırım fonlarına ilişkin yaşanan son gelişmelerin yılın son çeyreğinde ekonomik faaliyet açısından aşağı yönlü riskler oluşturduğunu belirtti.

Yetkililerin hızlı müdahalesinin fon kaynaklı şokun etkilerini kontrol altına aldığını değerlendiren ING; sistemik bir risk veya vatandaşlarda keskin bir dolarizasyon eğilimi görülmediğini, yabancı sermaye girişlerinin yeniden başladığını vurguladı.

NEFES'te yer alan habere göre; Bununla birlikte fon piyasasındaki dalgalanmaların likidite koşullarının sıkılaşması, servet kayıpları ve güven azalışı yoluyla iç talebi zayıflatabileceği kaydedildi. Küçük yatırımcılara yönelik atılacak adımların tüketimi destekleyebileceği ifade edilirken, karşı taraf risklerinin diğer alanlara yayılma ihtimali temel risk olarak öne çıkarıldı.

Türk lirasındaki yoğun uzun pozisyonların sunduğu faiz avantajının kademeli olarak azaldığını belirten ING, buna rağmen gelişmekte olan piyasalarda TL işlemlerinin popülerliğini koruduğunu aktardı. Faiz indirimlerinin yeniden başlamasına karşın önümüzdeki aylarda TL'ye yönelik taşıma işlemleri (carry trade) talebinin sürmesi bekleniyor. Dolar/TL'de son dönemde görülen haftalık hareketlerin genel döviz kuru görünümünü bozmadığını kaydeden ING, dolar/TL kurunun 2026 yılı sonunda 51,50 seviyesine ulaşacağını öngörüyor.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 35

Eylül ayındaki olumlu enflasyon verileri ve iç talepteki yavaşlama beklentileriyle birlikte enflasyon görünümüne dair algının iyileştiğini belirten ING, TCMB'nin faiz indirim döngüsüne devam edeceğini öngörüyor.

Banka, Merkez Bankası'nın ekim ayındaki 100 baz puanlık indiriminin ardından aralık ayında da 100 baz puanlık bir indirime giderek politika faizini yıl sonunda yüzde 35 seviyesine çekeceğini tahmin ediyor. ING'nin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29 seviyesinde bulunuyor.