2 Nisan güncel altın bilezik fiyatları | 14 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

22 ayar altın bilezik de yine aynı şekilde bir yükselişle güne başlıyor. 1 Nisan itibariyle günü 410 TL seviyelerinde bitiren 22 ayar altın bilezik, bugün itibariyle 418 TL’den işlem görüyor. Altın fiyatlarının duygun devam eden seyrinin sona ermesi piyasaya hareketlilik kazandırırken, altın alacak yatırımcılar ise bu hareketliliği yakından takip ediyor. 2 Nisan 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?