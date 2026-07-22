2 otomobil devini solladı! Türkiye'de en fazla bu marka kullanılıyor

Türkiye'deki trafiğe kayıtlı otomobillerin dağılımı, otomotiv sektöründe yaygın kabul gören bazı görüşleri tersine çeviren sonuçlar ortaya koydu. Özellikle son yıllarda güçlü satış performansıyla öne çıkan markalar dikkate alındığında, listenin üst sıralarındaki tablo birçok kişi için şaşırtıcı oldu.

Toyota'nın Türkiye pazarındaki güçlü konumu sık sık gündeme gelse de, trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısında Japon üreticinin zirvede yer almadığı görüldü. Benzer şekilde Honda da listenin lideri olmayı başaramadı.

ZİRVEDE NE TOYOTA NE DE HONDA VAR

Türkiye yollarındaki milyonlarca aracın oluşturduğu büyük tabloda, sürücü tercihlerinin yıllar içinde nasıl şekillendiği dikkat çekiyor. Trafiğe kayıtlı araç sayıları incelendiğinde, bazı markaların beklentilerin üzerinde bir ağırlığa sahip olduğu görülürken, bazı güçlü markaların ise tahminlerin gerisinde kaldığı ortaya çıktı.

Otomotiv sektöründeki değişen dengeler, araç parkının marka bazındaki dağılımına da yansıyor. Ekonomim'de yer alan habere göre, özellikle üst sıralardaki rekabet, pazarın uzun yıllara yayılan dönüşümünü gözler önüne seriyor.

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYILARINDA DİKKAT ÇEKEN TABLO

Trafiğe kayıtlı otomobil sayıları baz alındığında listenin alt sıralarında Opel, Honda ve Hyundai yer aldı. Bu markalar milyonun üzerinde kayıtlı araç sayısına ulaşırken, zirve yarışında daha yüksek rakamlara sahip markalar öne çıktı.

Söz konusu verilere göre Opel'in trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 1.237.877, Honda'nın 1.262.505 ve Hyundai'nin ise 1.265.586 olarak kayıtlara geçti.

İLK DÖRTTE AVRUPALI MARKALAR ÖNE ÇIKTI

Listenin üst sıralarında ise Volkswagen, Ford ve Fiat dikkat çekti. Volkswagen'in trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 2.024.337 olurken, Ford 2.795.712 adetle üçüncü sırada yer aldı. Fiat ise 3.029.463 adetlik parkıyla ikinci sıraya yerleşti.

LİDERLİK KOLTUĞUNDA RENAULT OTURUYOR

Trafiğe kayıtlı otomobil sayısında listenin zirvesinde Renault bulunuyor. Markanın Türkiye genelindeki kayıtlı otomobil sayısı 3.624.436 olarak açıklandı.

İşte trafiğe kayıtlı otomobil sayısına göre sıralama:

Renault: 3.624.436 adet

Fiat: 3.029.463 adet

Ford: 2.795.712 adet

Volkswagen: 2.024.337 adet

Hyundai: 1.265.586 adet

Honda: 1.262.505 adet

Opel: 1.237.877 adet