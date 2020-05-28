FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2 saat ayırarak internetten ayda ortalama 1000 TL kazanabilirsiniz!

2 saat ayırarak internetten ayda ortalama 1000 TL kazanabilirsiniz!

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.05.2020 15:22 | Son Güncelleme

İnternetten para kazanma yöntemleri daima cazip bir seçenek olsa da kazanılan tutarların azlığı, işlerin sürekli olmayışı veya güvensizlik gibi faktörler birçok kişinin bu fikre sıcak bakmasını engelleyebiliyor. Diğer yandan home office çalışma şekli yaygınlaştıkça internetten para kazanma biçimleri de artıyor. İşte evinizden çıkmadan kazanç sağlamanıza yardımcı olacak online yöntemler...

2 saat ayırarak internetten ayda ortalama 1000 TL kazanabilirsiniz!

İnternetten para kazanmak, özellikle zorunlu sebeplerden dolayı evde kalındığı dönemlerde ya da trafik, formal giyim, mesai gibi faktörlerden uzaklaşmak istenildiğinde en ideal seçeneklerden birine dönüşüyor. Tam zamanlı işlere oranla çok daha esnek olabilen online işlerle siz de belirli limitlerin üzerinde ücretler kazanabilir, bu durumu hayatınızın bir parçası haline getirebilirsiniz.

YOUTUBE VE INSTAGRAM ÜZERİNDEN PARA KAZANMAK

p1

Son yıllarda belki de en çok rağbet gösterilen online para kazanma yöntemlerinin başında Youtube ve Instagram geliyor. Diğer birçok sosyal medya platformunun aksine takipçi ve etkileşim oranı üzerinden yayıncıların ciddi düzeylerde para kazanabildiği Youtube ve Instagram'da yaygın kanının aksine illa ki günlük hayatınızdan kesitler sunmak zorunda da değilsiniz. Teknoloji, gezi, beslenme, spor, eğlenceli video montajları üzerinden de epey takipçi çekebilir, böylece hem Adsense reklamlarıyla hem de sponsorlu içeriklerinizle dikkate değer oranlarda para kazanabilirsiniz.

GOOGLE ADSENSE SAYESİNDE PARA KAZANMAK

p2

Google'ın çeşitli internet sitelerinde reklam yayınlamak şartıyla karşı tarafa belirli miktarlarda ücret ödediği bir sistem olan Adsense sayesinde siz de internetten para kazanmaya başlayabilirsiniz. Bunun için öncelikle bir web siteniz olması gerekiyor. Bu web sitesi, Wordpress ile tamamen ücretsiz bir şekilde kendinizin yaptığı bir blog da olabilir, haber sitesi gibi daha kapsamlı bir internet sitesi de olabilir. Benzer şekilde Youtube videolarına reklam yerleştirerek de para kazanabiliyorsunuz.

İÇERİK YAZARLIĞI YAPARAK PARA KAZANMAK

p3

İnternet sitelerine ziyaretçi çekmek konusunda oldukça etkili bir araç olan içeriklere karşı talepler arttıkça bu alanda yazar arayışları da çoğalıyor. Ülkemizde Türkçe metin odaklı içerik talep eden onlarca farklı outsource internet sitesi için çeşitli konularda içerikler hazırlayabileceğiniz gibi İngilizce biliyorsanız neredeyse iki katı ücretler de kazanabiliyorsunuz. Metin odaklı içerikler üreterek para kazanabileceğiniz internet siteleri için Google üzerinden içerik yazarlığı ve içerik editörlüğü ile ilgili kısa bir araştırma yapmanız yeterli olacaktır.

AIRBNB SAYESİNDE PARA KAZANMAK

p4

Türkiye dahil tüm dünyada son yılların en popüler internetten para kazanma yöntemleri arasında bulunan Airbnb ile ister bir daireyi, isterseniz evinizin bir odasını dönemsel olarak farklı kişilere kiralayabilir, böylece ciddi oranlarda iyi ücretler kazanabilirsiniz. Evinizi veya evinizin bir bölümünü Airbnb'nin internet sitesinde rezervasyona açabilir, ücreti kendiniz belirleyebilir, böylece para kazanmaya başlayabilirsiniz. Üstelik Airbnb'nin gelişmiş onay mekanizması sayesinde gelen talepleri müsaitlik durumunuza göre dilediğiniz gibi kabul edebilir veya reddedebilirsiniz.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor
Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!
Vatandaş ve işletmelere devletten büyük destek! İşte salgın döneminde sağlanan destekler...Vatandaş ve işletmelere devletten büyük destek! İşte salgın döneminde sağlanan destekler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın her yerinden Türkiye'ye gelecekler

Dünyanın her yerinden Türkiye'ye gelecekler

Çin'den flaş karar! Kabul edildi

Çin'den flaş karar! Kabul edildi

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin! 'Gram altında 350 TL yeniden görülebilir'

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin! 'Gram altında 350 TL yeniden görülebilir'

Resmi Gazete'de yayımlandı! Büyük cezalar var

Resmi Gazete'de yayımlandı! Büyük cezalar var

Yeni kredi paketi geliyor!

Yeni kredi paketi geliyor!

1 Haziran'da açılıyor! Çalışma saatlerinde değişiklik

1 Haziran'da açılıyor! Çalışma saatlerinde değişiklik

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Alışveriş yapacaklar dikkat! 4 günlük sokağa çıkma yasağında hangi dükkânlar açık olacak?

Alışveriş yapacaklar dikkat! 4 günlük sokağa çıkma yasağında hangi dükkânlar açık olacak?

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Faiz indirip, 3 ay ertelediler

Faiz indirip, 3 ay ertelediler

Bankalar kaçta açılıp kaçta kapanıyor?

Bankalar kaçta açılıp kaçta kapanıyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyüme rakamları yarın açıklanacak: Beklentiler ne yönde?

Büyüme rakamları yarın açıklanacak: Beklentiler ne yönde?

Elektrik ve su faturalarını düşürmek mümkün! Paranız cebinizde kalsın...

Elektrik ve su faturalarını düşürmek mümkün! Paranız cebinizde kalsın...

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

Bunu kimse bilmiyor ama mümkün! SGK çift maaş veriyor...

Bunu kimse bilmiyor ama mümkün! SGK çift maaş veriyor...

Yeni İŞKUR iş ilanları yayınlandı! 4500 TL'ye işçi aranıyor...

Yeni İŞKUR iş ilanları yayınlandı! 4500 TL'ye işçi aranıyor...

Bakan Selçuk: Whatsapp ihbar hattımız vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu

Bakan Selçuk duyurdu: Hizmete alındı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.