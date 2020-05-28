2 saat ayırarak internetten ayda ortalama 1000 TL kazanabilirsiniz!

İnternetten para kazanmak, özellikle zorunlu sebeplerden dolayı evde kalındığı dönemlerde ya da trafik, formal giyim, mesai gibi faktörlerden uzaklaşmak istenildiğinde en ideal seçeneklerden birine dönüşüyor. Tam zamanlı işlere oranla çok daha esnek olabilen online işlerle siz de belirli limitlerin üzerinde ücretler kazanabilir, bu durumu hayatınızın bir parçası haline getirebilirsiniz.

YOUTUBE VE INSTAGRAM ÜZERİNDEN PARA KAZANMAK

Son yıllarda belki de en çok rağbet gösterilen online para kazanma yöntemlerinin başında Youtube ve Instagram geliyor. Diğer birçok sosyal medya platformunun aksine takipçi ve etkileşim oranı üzerinden yayıncıların ciddi düzeylerde para kazanabildiği Youtube ve Instagram'da yaygın kanının aksine illa ki günlük hayatınızdan kesitler sunmak zorunda da değilsiniz. Teknoloji, gezi, beslenme, spor, eğlenceli video montajları üzerinden de epey takipçi çekebilir, böylece hem Adsense reklamlarıyla hem de sponsorlu içeriklerinizle dikkate değer oranlarda para kazanabilirsiniz.

GOOGLE ADSENSE SAYESİNDE PARA KAZANMAK

Google'ın çeşitli internet sitelerinde reklam yayınlamak şartıyla karşı tarafa belirli miktarlarda ücret ödediği bir sistem olan Adsense sayesinde siz de internetten para kazanmaya başlayabilirsiniz. Bunun için öncelikle bir web siteniz olması gerekiyor. Bu web sitesi, Wordpress ile tamamen ücretsiz bir şekilde kendinizin yaptığı bir blog da olabilir, haber sitesi gibi daha kapsamlı bir internet sitesi de olabilir. Benzer şekilde Youtube videolarına reklam yerleştirerek de para kazanabiliyorsunuz.