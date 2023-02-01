2 Şubat A101 Aktüel kataloğu yayınlandı! Kamaralı Fiber Tekne yeniden A101'de satışta!

A101 Türkiye'nin en büyük ucuzluk marketlerinden biri durumuna geldi. İndirimli ürün almak isteyen vatandaşlar aktüel kataloglarının sıkı takipçisi oluyor. A101 2 Şubat Aktüel kataloğunun yayınlanmasıyla birlikte katalogdaki ürünlerle ilgili araştırmalar sıklaştı. Peki 2 Şubat A101 Aktüel kataloğunda neler var hangi ürünler indirimde? İşte ayrıntılar...
A101 marin tekneyle yine gündeme geldi. 2 Şubat kataloğunda tekne yer aldı. A101 2 Şubat Aktüel kataloğundan bazı indirimli ürünler şu şekilde:
Marin Boat 4,95 M Samba Deluxe Kamaralı Fiber Tekne (109.000 TL)
Xiaomi Redmi 9C 3/64 GB Cep Telefonu (3.999 TL)
SEG No Frost Buzdolabı (8.799 TL)
SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi (5.799 TL)
SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi (4.799 TL)
Kiwi Cam Elektrikli Cezve (199 TL)
Kiwi Waffle Makinesi (299 TL)
Flavel El Blender Seti (439 TL)
Legend Lux Torba Yaylı Yatak (2.750 TL)
Tek Kişilik Baza&Başlık Set (1.999 TL)
Çift Kişilik Yorgan (239 TL)
Tek Kişilik Yorgan (199 TL)