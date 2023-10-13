2 yılda yüzde 1500 arttı, fiyatı 2500 TL oldu! Otomobilin ardından konutta da indirim mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konut ve kira fiyatlarıyla ilgili olarak yaptığı uyarı sektörde karşılık buldu. Otomobilin ardından konutta da indirimin ilk işareti geldi. Tedbir alınırsa konutta yüzde 20'lere varan indirimin gerçekleşebileceği belirtildi.

"UYGUN FİYATLI BETON SATTIRMIYORLAR"

İMKON Başkanı, "Sadece fırsatçılık değil, daha ilerisi var. Bazı bölgelerde, illerde uygun fiyatlı beton sattırmıyorlar size" dedi.

YÜZDE 1500 ARTTI

Show Haber'in haberine göre 2 yıl öncesine kadar hazır betonun tonu 130 TL, çimentonun tonu da 150 TL'idi. Aradan 2 yıl geçti, fiyatlar yüzde 1500 arttı, ikisininde ton fiyatı 2500 TL oldu.

"GEREĞİ NEYSE YAPACAĞIZ"

Erdoğan katıldığı programda yaptığı açıklamada "Çimento ve hazır beton sektöründeki dengesiz fiyat artışlarını da yakın takibimize aldık. Fırsatçılık tespit edilirse gereği neyse yapacağız" demişti.

