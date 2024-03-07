2 yılı geri ödemesiz, 48 ay vadeli kredi desteğine başvuru sayısı belli oldu: Başvuru şartları neler?

Evlilik yolundaki gençlere yönelik maddi destek sağlamak amacıyla 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu'nda yeni süreç başlıyor. Evlilik kredisine 22 günde 4 bin 815 çift başvuru yaptı.

Aile ve Gençlik Fonu üzerinden yeni evlenen çiftlere verilmeye başlanan iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin TL krediye başvurular 15 Şubat’ta başladı.

NEREDEN BAŞVURULACAK?

Kredinin başvuruları aile.gov.tr ve e-Devlet üzerinden yapılıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Krediye başvuran adaylarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak, depremden etkilenen 11 il dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak, çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirlerin toplamının iki asgari ücretten fazla olmaması, başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması, bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etme şartları aranıyor.

Başvuruların 15 Şubat’ta açılmasının ardından evlenecek gençlerin krediye ilgisi oldukça yoğun oldu.

22 günde toplam 4 bin 815 çift başvuruda bulundu. Şartları karşılayan çiftlere kredinin verilmeye başlanacağı tarih ise henüz açıklanmadı.

(İHA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





