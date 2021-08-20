20 Ağustos Cuma altın fiyatları! Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL?

Düğünlerin vazgeçilmezi, en güvenli yatırım aracı olarak bilinen altın fiyatlarında ivme yukarı döndü. Özellikle gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları, piyasalar ve yatırımcıların radarında yer alıyor. Bir yükselip bir düşen altın fiyatlarında dikkatle ONS altına çevriliyor…

İŞTE ALTIN FİYATLARI…

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın, güne 488 TL civarında başladı. 488,18 TL alış fiyatı olan altının gramı 488,26 TL'den satılıyor.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 792 TL'den alınırken, 807 TL'den satılıyor. Yarm altının alış fiyatı ise bin 587 TL'ye ulaşırken, satışı ise bin 614 TL'yi buluyor.

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI

Cumhuriyet altını ise 3 bin 164 TL'den alınırken, 3 bin 214 TL'den satılıyor.

22 ayar bilezik ise 443,38 TL'den alınırken, 446,94 TL'den satılıyor. Altının ONS fiyatı bin 780,16 TL, kilogramı 56 bin 958 TL, reşat altının alış fiyatı 3 bin 195,47 TL, satış fiyatı ise 3 bin 246,95 TL…

3 bin 197,69 alış fiyatı bulunan kulplu reşat altının satış fiyatı ise 3 bin 249,20 TL, 22 ayar altının gramı 440,48 TL, satışı ise 461,52 TL…

18 ayar altının alış fiyatı 356,30 TL, satışı ise 356,36 TL, 14 ayar altının alış fiyatı 267,56 TL, satışı ise 321,36 TL…



