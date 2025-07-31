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20 bin liradan kaçış kuyruğu! Nüfus müdürlüğünün önünde yoğunluk sokaklara taştı

İndirimli başvuru süresi bugün mesai bitiminde sona eriyor. Eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak, yenileme ücreti binlerce lira artacak. İşlemi son güne bırakan vatandaşlar müdürlüklerde uzun kuyruklar oluşturdu.

20 bin liradan kaçış kuyruğu! Nüfus müdürlüğünün önünde yoğunluk sokaklara taştı
Çiğdem Sevinç

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen indirimli başvuru süresi bugün mesai bitimiyle sona erecek. Belirlenen süre içerisinde yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

1 Ocak 2016'da başlayan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi sürecinde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için değişim süresi daha önce üç kez uzatıldı.

20 bin liradan kaçış kuyruğu! Nüfus müdürlüğünün önünde yoğunluk sokaklara taştı 1

METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşları işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda sık sık uyardı. Ancak indirimli başvuru süresinin dolmasına saatler kala birçok kişi nüfus müdürlüklerine başvurdu.

Artan başvuru nedeniyle müdürlüklerde yoğunluk oluşurken, personel işlemlerin aksamaması için yoğun mesai yapıyor.

20 bin liradan kaçış kuyruğu! Nüfus müdürlüğünün önünde yoğunluk sokaklara taştı 2

NEREDEYSE 3 KATI

Eski tip sürücü belgeleri bugün mesai bitimine kadar 15 lira karşılığında yenilenebiliyor. Ancak bu süreyi kaçıranlar, yarından itibaren B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 lira 60 kuruş ödeyecek ayrıca, eski belgeler geçersiz sayılacak.

Eski tip ehliyetlerini yenilemeyenler, 7.438 TL'lik yenileme ücreti ve ceza ile toplamda 20.416 TL ödeme yapmak zorunda kalacak.

20 bin liradan kaçış kuyruğu! Nüfus müdürlüğünün önünde yoğunluk sokaklara taştı 3

"YANLIŞ YAPMIŞIZ"

Ehliyet yenileme işleminin son gününde Çankaya Nüfus Müdürlüğü'ne gelen Mehmet Gülden, "Nasıl olsa hallederiz diye bekledik. Ama yanlış yapmışız." dedi.

Eski tip sürücü belgesini yenilemek için nüfus müdürlüğüne gelen Ayşe Ergun da rahatsızlığı nedeniyle bugüne kadar değişim fırsatı bulamadığını belirtti.

Nüfus müdürlüklerine çok sayıda kişi de randevusuz şekilde başvuruyor.

20 bin liradan kaçış kuyruğu! Nüfus müdürlüğünün önünde yoğunluk sokaklara taştı 4

15 TL VE BİYOMETRİK FOTOĞRAF

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

20 bin liradan kaçış kuyruğu! Nüfus müdürlüğünün önünde yoğunluk sokaklara taştı 5

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ehliyet nüfus müdürlüğü sürücü belgesi
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