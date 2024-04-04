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20 bin TL'lik bayram kredisi! Kaçırılmayacak fırsat: Faiz yok, masraf yok...

04.04.2024 15:59
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Dosya masrafı yok, bankaya gitmek yok. Mobil bankacılık üzerinden hızlıca başvurabileceğiniz faizsiz 20 bin TL'lik bayram kredisi fırsatları HangiKredi'de! Bankaların yeni müşterilere özel, dosya masrafı dahi olmadan sunduğu 6 ay taksitli ihtiyaç kredilerinden faydalanmak ise çok kolay. İşte detaylar...

20 bin TL'lik bayram kredisi! Kaçırılmayacak fırsat: Faiz yok, masraf yok...

Bayram öncesi; dosya masrafı olmadan, hiçbir faiz ödemeden anında kullanabileceğiniz ihtiyaç kredi fırsatlarının tümü HangiKredi'de...

Bankalar, yeni müşterilerine özel 6 ay taksit imkanıyla kredi fırsatı sunuyor. Toplamda 20.000 TL'lik yüzde 0 faizli ihtiyaç kredisinden yararlanmak ve benzer tüm kampanyaları görmek içinse HangiKredi'ye girmeniz yeterli.

Kredi fırsatlarını ve kampanyalarını yine HangiKredi üzerinden kıyaslayabilir, tek sayfada tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

KAMPANYA KOŞULLARI NELER?

• Kampanyadan banka uygulamasını indirip yeni müşteri olan kullanıcılar faydalanabilir.

• Kampanya kapsamındaki faizsiz ihtiyaç kredisi banka müşterisi olduktan sonra sadece 1 kez kullanılabilecektir.

• Kampanyadan sadece mobil platformlar üzerinden yararlanılabilir.

• Söz konusu talepler banka tarafından değerlendirilerek olumlu bulunması halinde karşılanacaktır.

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