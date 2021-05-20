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  4. 20 Mayıs altın bilezik gram fiyatları | Bugün (20 Mayıs) altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu? 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

20 Mayıs altın bilezik gram fiyatları | Bugün (20 Mayıs) altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu? 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

20.05.2021 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırım amaçlı ve takı olarak oldukça kişi tarafından tercih edilen altın bilezik, altın ve dolar kuru piyasalarından etkileniyor. Özellikle gram altında yaşanan hareketlilikten pay bulan altın bilezik gram fiyatları bu sabah itibariyle genel olarak bir yükseliş eğiliminde. 22 ayar altın bileziğin gramı dün 453 – 460 bandında seyrederken, bugün güne 469,19 seviyesiyle başladı.

Piyasalarda son zamanlarda yaşanan hareketlilikten sonra yatırımcıların gözü altın bilezik gram fiyatlarına çevrildi. Yükseliş eğiliminde olan altın bilezik fiyatlarında en dikkat çeken artış, 18 ayar altın bilezikte yaşandı. Yüzde 44’e yakın bir yükseliş yaşayan 18 ayar altın bilezik, güne 383,91 seviyesinde başladı.

Altın, küresel toparlanmanın sekteye uğrayacağına dair endişeler ve Asya’nın belirli kısımlarında artan vaka sayılarıyla birlikte şu an için son üç ayın zirvesine yakın bir seviyede bulunuyor.

Haftaya 1.845 dolar seviyesinden başlayan ons altın, salgının ekonomik toparlanmayı bir süre daha etkileyeceğine dair endişelerle 1.873 dolara kadar tırmandıktan sonra şu an için 1.875 dolar civarında işlem görüyor.

Altın bilezik gram fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 469,19 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,42 artışla 470,16 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 453,87, en yüksek 460,52 seviyelerini gören 22 Ayar Bilezik, günü 460,52 seviyesinde kapattı.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 383,91 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,44 artışla 384,77 TL’den işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 368,62 seviyesinde kapattı.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 298,58 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,44 artışla 299,25'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 286,63 seviyesinde kapattı.
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