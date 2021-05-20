20 Mayıs altın bilezik gram fiyatları | Bugün (20 Mayıs) altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu? 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Piyasalarda son zamanlarda yaşanan hareketlilikten sonra yatırımcıların gözü altın bilezik gram fiyatlarına çevrildi. Yükseliş eğiliminde olan altın bilezik fiyatlarında en dikkat çeken artış, 18 ayar altın bilezikte yaşandı. Yüzde 44’e yakın bir yükseliş yaşayan 18 ayar altın bilezik, güne 383,91 seviyesinde başladı.

Altın, küresel toparlanmanın sekteye uğrayacağına dair endişeler ve Asya’nın belirli kısımlarında artan vaka sayılarıyla birlikte şu an için son üç ayın zirvesine yakın bir seviyede bulunuyor.

Haftaya 1.845 dolar seviyesinden başlayan ons altın, salgının ekonomik toparlanmayı bir süre daha etkileyeceğine dair endişelerle 1.873 dolara kadar tırmandıktan sonra şu an için 1.875 dolar civarında işlem görüyor.