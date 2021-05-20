20 Mayıs Altın fiyatları ilk rakamlar | Altın fiyatları bugün (20 Mayıs) ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Dünya ekonomisinin darbe aldığı son zamanlarda, küresel piyasaların sekteye uğrayacağına dair gelişen endişeler ve Asya’nın bir kesiminde kendini gösteren salgın etkileri ile beraber altın fiyatları son üç ayın zirvesine ulaştı. Gram altın yakaladığı ani yükselişin ardından, 500 sınırına tekrar gerilerken, altının ons fiyatı ise 1.875 dolara kadar yükseldi.

Ons altının 50 günlük hareketli ortalaması, ibreyi yukarı çevirerek 100 günlük hareketli ortalamayı kesmeye gidiyor. Böyle bir kesişim, uzmanlar tarafından piyasalarda yükseliş eğiliminin güçleneceği şeklinde yorumlanıyor.