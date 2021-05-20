FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 20 Mayıs Altın fiyatları ilk rakamlar | Altın fiyatları bugün (20 Mayıs) ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

20 Mayıs Altın fiyatları ilk rakamlar | Altın fiyatları bugün (20 Mayıs) ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

20.05.2021 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kurundaki hareketlilikten etkilenen altın fiyatları, Dolar ve Euro’daki yükselişle beraber yeşil yönlü ibreyle hareket ediyor. Özellikle son zamanlarda üst üste her gün artış yaşayan gram altının fiyatı, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Gram altın, 19 Mayıs piyasaların kapalı olduğu tarihte 501 – 510 seviyelerinde seyrederken, bugün itibariyle güne tekrar yükselişle başladı.

Dünya ekonomisinin darbe aldığı son zamanlarda, küresel piyasaların sekteye uğrayacağına dair gelişen endişeler ve Asya’nın bir kesiminde kendini gösteren salgın etkileri ile beraber altın fiyatları son üç ayın zirvesine ulaştı. Gram altın yakaladığı ani yükselişin ardından, 500 sınırına tekrar gerilerken, altının ons fiyatı ise 1.875 dolara kadar yükseldi.

Ons altının 50 günlük hareketli ortalaması, ibreyi yukarı çevirerek 100 günlük hareketli ortalamayı kesmeye gidiyor. Böyle bir kesişim, uzmanlar tarafından piyasalarda yükseliş eğiliminin güçleneceği şeklinde yorumlanıyor.

Altın Fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte 500 TL’nin üzerini gören gram altın, dolar kurundaki düşüşün küresel altın fiyatlarındaki yükselişten ağır basmasıyla yeniden 500 TL sınırında işlem görüyor.
Güne 506,76 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,46 artışla 507,99'dan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Güne 831,40 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,47 artışla 833,53'dan işlem görüyor. Dün en düşük 813,68, en yüksek 825,61 seviyelerini gören Çeyrek Altın, günü 824,24 seviyesinde kapattı.

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
Güne 1.662,79 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,48 artışla 1.667,09'dan işlem görüyor.

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
Güne 3.292,04 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,45 artışla 3.299,79'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.286,87 seviyesinde kapattı.

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
20 Mayıs tarihinde Ziynet altının alış fiyatı 3.286,87 TL’den işlem görürken, satış fiyatı ise 3.219,83TL.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Güne 3.385,87 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,47 artışla 3.394,54'dan işlem görüyor.

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
Güne 3.385,87 ile başlayan Ata Altın, bugün itibarıyla %0,46 artışla 3.394,00'dan işlem görüyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
gram altın Ekonomi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Türkiye versiyonun ilk karesi

Türkiye versiyonun ilk karesi

Tatilcilerin ilk durağı oldu

Tatilcilerin ilk durağı oldu

Onlar farklılıklarıyla güzel! Güzellik algısını yıkan modeller

Onlar farklılıklarıyla güzel! Güzellik algısını yıkan modeller

İlk fragman geldi

İlk fragman geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yıllık 35 milyon TL kazandırıyor! 25 odayla başladı...

Yıllık 35 milyon TL kazandırıyor! 25 odayla başladı...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Demirtaş'tan çarpıcı Elon Musk uyarısı

Demirtaş'tan çarpıcı Elon Musk uyarısı

TESK Genel Başkanı Palandöken esnafın tüm borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesini istedi

TESK Genel Başkanı Palandöken esnafın tüm borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesini istedi

Kira fiyatları yüzde 70 arttı! Boş ev kalmadı

Kira fiyatları yüzde 70 arttı! Boş ev kalmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.