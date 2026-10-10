20 milyar TL değil 81 milyon TL: MKK kayıtlarına göre, Osman Arıkan Nacar hepsini iade etmiş

Fon soruşturması kapsamında adı gündeme gelen eski bürokrat Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar hakkında ortaya atılan 20 milyar TL iddiasına ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine dayandırılan bilgilere göre Nacar'ın borsa işlemlerinden elde ettiği toplam kârın 81 milyon 139 bin 320 TL olduğu belirtildi.

MKK KAYITLARINA GÖRE KÂRI 81 MİLYON TL

MKK kayıtlarına göre Osman Arıkan Nacar'ın borsa işlemlerinden elde ettiği toplam kâr 81 milyon 139 bin 320 TL olarak hesaplandı. İşlemlerden sağlanan getiri oranının ise yaklaşık yüzde 44 olduğu aktarıldı.

81 MİLYON 500 BİN TL'Yİ İADE ETMİŞ

Nacar'ın ayrıca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) nezdinde oluşturulan gönüllü iade hesabına 81 milyon 500 bin TL ödeme yaptığı bildirildi.

20 MİLYAR TL İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında eski bürokrat Osman Arıkan Nacar'ın adı da gündeme gelmişti. Nacar'ın yaklaşık 20 milyar TL'lik fon işlemiyle bağlantılı olduğu ve söz konusu parayla yurt dışına çıktığı öne sürülmüştü. İddialar çeşitli haber sitelerinde geniş yer bulmuştu.

AVUKATI İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Nacar'ın avukatı, kamuoyuna yansıyan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı. MKK verilerine dayandırılan son bilgilerde açıklanan kâr tutarının 81 milyon 139 bin 320 TL olduğu belirtildi. Bu tutar, Nacar hakkında gündeme gelen 20 milyar TL'lik iddiadan farklılık gösterdi.

Nacar'ın TMSF bünyesindeki gönüllü iade hesabına yaptığı 81 milyon 500 bin TL'lik ödeme de aktarılan bilgiler arasında yer aldı.