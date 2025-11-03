20 milyon kişinin maaşından otomatik kesilecek! 'Büyük beklenti taşınmamalı' Tarih belli oldu, uzman isim hesapladı

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, 2026 yılında hayatımıza girecek. 2026 yılının 1 Nisan – 30 Hazi­ran tarihleri arasında yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeye yaklaşık 20 milyon 382 bin çalışanı doğrudan ilgilendirecek. Çalışanların ma­aşlarından yüzde 3, işverenlerden de yüzde 3 oranında katkı yapılacak. Ya­ni toplamda brüt maaşın yüzde 6’sı ka­dar bir kesintiyle uzun vadeli bir emeklilik fonu oluşturulacak.

TES KİMLERİ KAPSAYACAK?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi'ndeki köşesinde özel sektördeki SSK (4A) sigortalı çalışanları hem de kamu kurumlarındaki 4C statüsündeki memurları kapsayacağını kaydetti ve otomotik kesinti yapılacağını belirtti



ASGARİ ÜCRETLİDEN NE KADAR KESİNTİ YAPILACAK?

Asgari ücretin brüt tutarının 26.005,50 TL olduğunu hatırlayan Erdursun, asgari ücretliden her ay 1.560 lira kesileceğini söyledi. Ortalama olarak bir çalışanın 35 bin TL maaş aldığını kaydeden Erdursun, 2.100 lira civarında kesinti yapılacağını belirtti ve bu kesintilerin 2026 maaşlarına göre aratabileceğini vurguladı.



TES'in SGK'dan bağımsız işleyeceğini belirten Erdursun, hedefin uzun vadeli birikim yapılması olduğunu kaydetti. TES ile ilgili detayların daha belli olmadığını kaydeden Erdursun, Resmi Gazete'de detayların paylaşılması gerektiğini söyledi.



İKİNCİ EMEKLİLİK DEĞİL

Erdursun, TES ile ilgili, "Sistem kamuoyunda “ikinci emeklilik” olarak tanımlanıyor; ancak bu ifade beklentiyi fazla yükseltebilir. TES’ten alınacak aylıklar, SGK veya Bağ-Kur emekli maaşlarına eşdeğer düzeyde olmayacak" şeklinde konuştu.



"BÜYÜK BEKLENTİ TAŞIMAMALI"

20 bin TL emekli maaşı alan birinin TES ile 2 bin TL ile 4 bin TL arasında ek gelir alabileceğini belirtti ve, "Bu nedenle TES, tam anlamıyla ikinci bir emeklilik değil; mevcut emekli maaşlarını kısmen destekleyen ek bir tasarruf mekanizması olacak. Çalışanlar sisteme girerken büyük beklentiler taşımamalı; çünkü bu sistem, bugünkü düşük emekli maaşlarının yerine yeni bir emeklilik düzeyi getirmeyecek" sözlerini kullandı.