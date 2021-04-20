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20 Nisan altın bilezik gram fiyatları | 20 Nisan 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

20.04.2021 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın, uzun yıllardır değerli takılar ve yatırım araçları olarak birçok insan tarafından tercih ediliyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik altın bilezik fiyatlarına da yansıyor. Altının ons fiyatı uzun bir süredir 1,770 dolar seviyelerine çıkmamıştı. Yaşanan bu durum altın fiyatlarında da oldukça etkili oldu. Peki 20 Nisan 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

22 ayar altın bilezik gram fiyatı 19 Nisan günü kapanışta 420 seviyelerinde bulunurken, 18 ayar altın bilezik gram fiyatı ise günü 262 TL seviyesinde kapattı. 18 ayar altın bilezik ise dün güne 348 TL seviyelerinde başlarken kapanışta 336’ya kadar geriledi. 20 Nisan 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Altın bilezik gram fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 426,31 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, 20 Nisan itibarıyla %0,02 artışla 426,57 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 420,21, en yüksek 423,09 seviyelerini gören 22 Ayar Bilezik, günü 420,84 seviyesinde kapattı. 1 22 Ayar Bilezik 426,57 TL'ye karşılık gelmektedir.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 348,82 ile başlayan 18 Ayar Altın, 20 Nisan itibarıyla %0,08 artışla 349,25 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 336,35, en yüksek 338,66 seviyelerini gören 18 Ayar Altın, günü 336,38 seviyesinde kapattı. 1 18 Ayar Altın 349,25 TL'ye karşılık gelmektedir.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 271,29 ile başlayan 14 Ayar Altın, 20 Nisan itibarıyla %0,02 artışla 271,44'dan işlem görüyor. Dün en düşük 262,63, en yüksek 264,43 seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 262,89 seviyesinde kapattı. 1 14 Ayar Altın 271,44 TL'ye karşılık gelmektedir.

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 456,91 TL // SATIŞ: 461,09 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 740,92 TL // SATIŞ: 756,46 TL

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.481 TL // SATIŞ: 1.512 TL

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.963 TL // SATIŞ: 2.995 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.004 TL // SATIŞ: 2.946 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.048 TL // SATIŞ: 3.080 TL

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.027 TL // SATIŞ: 3.106 TL
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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