20 Nisan Süper Loto sonuçları belli oluyor! Süper Loto büyük ikramiyesi ne kadar?

Süper Loto çekilişinde bu akşamın devreden büyük ikramiye tutarı 794 bin 200 TL oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından hafta üç gün düzenlenen Süper Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi MP Tv üzerinden canlı olarak yayınlandı. Şans oyunu seven talihli adayları çekilişin hemen ardından "millipiyangoonline" Süper Loto sonuç sorgulama ekranından biletini kontrol edebilir. İşte, 20 Nisan Süper Loto çekilişinin detayları...
20 NİSAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ
Milli Piyango İdaresi tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde bu akşam büyük ikramiye tutarı 794 bin 200 TL oldu. Bu akşamki çekilişi 21:30'da MP Tv'de yayınlanacak.
SÜPER LOTO 20 NİSAN SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
Süper Loto nasıl oynanır?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçerek oynanmaktadır. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmeyenler ise kolonun altında yer alan “SEN SEÇ” butonunu kullanarak, terminalin rastgele 6 numara seçmesini sağlamaktadır.
Süper Lotoda bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilmektedir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Dileyenler arkadaşları ile Ortak Bilet de satın alabilmektedir.
Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denilmektedir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılmaktadır.
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Süper Loto nereden oyanır?
Süper Loto oynamak için Milli Piyango İdaresi’nin resmi web sitesi olan www.millipiyangonline.com adresi, Milli Piyango mobil uygulaması veya en yakın satış noktaları kullanılmaktadır.
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