20 ton limonu dere yatağına dökmüşlerdi! O görüntüler harekete geçirdi: Kapı kapı dolaşıp…

Adana’nın Kozan ilçesinde dere yatağına dökülen tonlarca limon görenleri hayrete düşürdü. Zincir marketlerde kilosu 12.50 kuruş ila 9.90 TL arasında satılan ve üreticilerin tarlada 30 kuruşa satamadığını iddia ettiği limon para etmeyince dere yatağına döküldü. Deliçay’a dökülen tonlarca limon görenleri üzdü.

Dronla görüntülenen Deliçay limon çöplüğüne dönerken, çevrede limonu gören bazı vatandaşlar limonları toplayıp bedava mahallelerinde dağıtacaklarını belirtti.

3 Aralık günü römorklarla Deliçay’a dökülen tonlarca limonun kim ya da kimler tarafından döküldüğü bilinmezken, farklı bölgelere tonlarca limon döküldüğü ve çürüdüğü de görüldü. Çevre sakinleri bölgeye yaklaşık 20 tona yakın limonun döküldüğünü iddia etti.

KAPI KAPI GEZİP DÖKÜLEN LİMONLARI DAĞITTI

Ancak o görüntüler vatandaşları harekete geçirdi. Dökülen tonlarca limonu toplayan bir kişi, mahalle mahalle gezip vatandaşlara dağıttı.

Karacaoğlan Mahallesi'nde sabah kapının önünde limon bulduklarını söyleyen mahalle esnafından Şahin Kurt, "Çiftçimiz malını dökmek zorunda kalıyor. Onlar için zorlu bir süreç ama bu da yanlış. Bunun sonu nereye varır bilmiyorum. Tam önümüzde market var birinde 9 lira diğerinde 12 lira. Ancak çiftçi para kazanamıyor limondan. Çiftçi olmazsa esnaf olmaz. Hepimizi etkiliyor. Dökülen limon ihracata giden kaliteli bir limon üzüldük. Biri getirip herkese ücretsiz dağıttı" diye konuştu.

“KABUĞU KENDİNDEN PAHALI”

Emre Yüce ise, limonun kabuğunun kendinden pahalı olduğunu belirterek, dökülmesine tepki gösterdi. Yüce, "Limon para etmiyor 30 kuruşa vermiyorlar. Her yere limon dökülmüş. Çiftçimize çok üzülüyorum. Marketlerde çok pahalı. Çiftçi satamıyor İstanbul'da tanesi 50 lira, burada 12 lira bunun kabuğu kendinden pahalı. Kabuğu değerlendirilebilir. Üzülüyorum limon dökülmemeli. Suyu limonata, kabuğu değerli döküleceğine tüm mahallelerde dağıtılmalı" dedi.







