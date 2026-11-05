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Fiat, Toyota, Renault ve Hyundai'de ÖTV muafiyeti! İşte model model fiyatlar

2027 yılında engelli araç alımlarında ÖTV muafiyeti üst limiti 3 milyon 673 bin 706 TL’ye yükseldi. Yüzde 40 yerlilik şartı ve diğer koşulların yanı sıra Fiat, Toyota, Renault ve Hyundai’nin ÖTV muafiyetli modelleri ile güncel fiyat listeleri de belli oldu.

Fiat, Toyota, Renault ve Hyundai'de ÖTV muafiyeti! İşte model model fiyatlar
Aleyna Türkmen

Engelli vatandaşların ÖTV ödemeden otomobil satın alabilmesi için uygulanan üst limit, 2027 yılında 3 milyon 673 bin 706 TL olarak belirlendi. Yeni düzenlemeyle birlikte muafiyet kapsamında alınabilecek araçlar yeniden gündeme gelirken Fiat, Toyota, Renault ve Hyundai modellerinin normal satış fiyatları ile ÖTV muafiyetli tutarları da belli oldu.

ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyen vatandaşların yalnızca belirlenen fiyat sınırına değil, araçlarda aranan yerlilik oranına ve diğer yasal koşullara da dikkat etmesi gerekiyor. Yeni limitin kapsamı, yararlanma şartları ve markaların model model fiyat listeleri otomobil almak isteyenler tarafından araştırılıyor.

ÖTV'SİZ ARAÇ ALABİLMEK İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Mevcut düzenleme kapsamında engel oranı yüzde 90 ve üzerinde olan vatandaşlar, belirlenen fiyat sınırını aşmayan otomobilleri ÖTV ödemeden satın alabiliyor. Bunun yanında ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi edinmesi mümkün olmayan, engel oranı yüzde 40 ve üzerindeki kişiler de belirlenen koşulları yerine getirmeleri durumunda muafiyet hakkından faydalanabiliyor.

Fiat, Toyota, Renault ve Hyundai de ÖTV muafiyeti! İşte model model fiyatlar 1

SATIN ALINACAK OTOMOBİLDE İKİ TEMEL KRİTER BULUNUYOR

ÖTV istisnasıyla araç satın almak isteyenlerin karşılaması gereken koşulların başında satış bedeli geliyor. Buna göre otomobilin vergiler dâhil anahtar teslim fiyatının 3 milyon 673 bin 706 TL'lik üst sınırın altında olması gerekiyor.

Diğer önemli kriter ise yerlilik oranı. ÖTV muafiyeti uygulanabilmesi için tercih edilen otomobilin en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip olması şartı aranıyor.

ERKEN SATIŞ YAPANLARI ÖTV YÜKÜMLÜLÜĞÜ BEKLİYOR

Muafiyet kapsamında edinilen otomobillerin satış ve devir işlemleri de belirli yasal sınırlamalara tabi tutuluyor. Öngörülen süre tamamlanmadan aracın satılması ya da devredilmesi durumunda, satın alma sırasında ödenmeyen ÖTV tutarının geriye dönük tahsil edilmesi söz konusu olabiliyor.

Fiat, Toyota, Renault ve Hyundai de ÖTV muafiyeti! İşte model model fiyatlar 2

FİAT EGEA VE EGEA CROSS MODELLERİNİN FİYATLARI

Fiat'ın ÖTV muafiyetli otomobil seçeneklerinde Egea ailesi ve Egea Cross modelleri öne çıkıyor. Farklı donanım ve şanzıman seçenekleriyle listelenen araçların normal satış bedelleri ile muafiyetli fiyatları şöyle:

Model / Donanım Normal fiyat ÖTV muafiyetli fiyat
Egea Easy 1.6 dizel manuel 1.499.900 TL 820.500 TL
Egea Easy 1.6 dizel otomatik 1.850.900 TL 1.020.500 TL
Egea Urban 1.6 dizel manuel 1.519.900 TL 860.500 TL
Egea Urban 1.6 dizel otomatik 1.920.900 TL 1.059.400 TL
Egea Lounge 1.6 dizel manuel 1.589.900 TL 900.500 TL
Egea Lounge 1.6 dizel otomatik 1.990.900 TL 1.098.300 TL
Egea Cross Street 1.6 dizel otomatik 1.890.900 TL 1.042.700 TL
Egea Cross Urban 1.6 dizel otomatik 1.962.900 TL 1.082.700 TL
Egea Cross Limited 1.6 dizel otomatik 1.999.900 TL 1.103.300 TL

Fiat, Toyota, Renault ve Hyundai de ÖTV muafiyeti! İşte model model fiyatlar 3

TOYOTA'DA COROLLA VE C-HR SEÇENEKLERİ LİSTEDE

Toyota'nın muafiyetli fiyat listesinde Corolla'nın benzinli ve hibrit versiyonlarının yanı sıra C-HR ailesinin hibrit seçenekleri de bulunuyor. Farklı donanım paketleriyle sunulan modellerin normal ve ÖTV muafiyetli satış tutarları şu şekilde:

Model / Donanım Normal fiyat ÖTV muafiyetli fiyat
Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1.965.000 TL 1.097.006 TL
Corolla 1.5 Dream Multidrive S 2.150.000 TL 1.199.784 TL
Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 2.275.000 TL 1.269.228 TL
Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 2.335.000 TL 1.302.562 TL
Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 2.630.000 TL 1.389.901 TL
Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT 2.968.000 TL 1.429.199 TL
Corolla 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 2.540.000 TL 1.500.963 TL
Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 2.775.000 TL 1.549.056 TL
C-HR 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.290.000 TL 1.353.905 TL
C-HR 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.873.000 TL 1.603.500 TL

Fiat, Toyota, Renault ve Hyundai de ÖTV muafiyeti! İşte model model fiyatlar 4

RENAULT'TA CLİO'DAN BOREAL'E KADAR FARKLI MODELLER VAR

Renault'un ÖTV muafiyetli seçenekleri arasında Clio, Duster, Megane ve Boreal modelleri yer alıyor. Benzinli, dizel ve hibrit motor alternatiflerinin bulunduğu fiyat listesinde donanım paketlerine göre farklı tutarlar uygulanıyor.

Model / Donanım Normal fiyat ÖTV muafiyetli fiyat
Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1.830.000 TL 1.176.429 TL
Clio esprit alpine TCe EDC 115 hp 2.035.000 TL 1.281.296 TL
Duster evolution Eco-G 120 hp 1.865.000 TL 1.198.929 TL
Duster evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.050.000 TL 1.290.741 TL
Duster evolution hybrid 4x4 150 hp 2.850.000 TL 1.425.000 TL
Duster techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.200.000 TL 1.385.185 TL
Duster techno Full hybrid E-Tech 160 hp 2.725.000 TL 1.362.500 TL
Duster techno hybrid 4x4 150 hp 2.920.000 TL 1.440.000 TL
Megane Touch 1.3 TCe 140 bg 1.841.000 TL 1.183.500 TL
Megane Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 2.199.000 TL 1.384.000 TL
Megane Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.349.000 TL 1.479.000 TL
Megane Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2.699.000 TL 1.633.605 TL
Boreal evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.269.000 TL 1.428.630 TL
Boreal techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.760.000 TL 1.670.526 TL

Fiat, Toyota, Renault ve Hyundai de ÖTV muafiyeti! İşte model model fiyatlar 5

HYUNDAI'DAN İKİ FARKLI SEGMENTTE ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ

Hyundai'nin fiyat listesinde i20'nin farklı donanım paketleriyle birlikte tamamen elektrikli IONIQ 3 ailesi de yer alıyor. Standart ve uzun menzil alternatifleri bulunan elektrikli modellerde donanım seviyesine göre fiyatlar değişiyor.

Model / Donanım Normal fiyat ÖTV muafiyetli fiyat
i20 1.0 T-GDI 90PS MT Jump 1.575.000 TL 1.012.500 TL
i20 1.0 T-GDI 90PS DCT Jump 1.759.000 TL 1.130.786 TL
i20 1.0 T-GDI 90PS DCT Style 1.780.666 TL 1.144.714 TL
i20 1.0 T-GDI 90PS DCT Elite 1.898.165 TL 1.220.249 TL
IONIQ 3 107,8 kW Standart menzil Select 1.799.000 TL 1.499.167 TL
IONIQ 3 99,5 kW Uzun menzil Trend 2.099.000 TL 1.749.167 TL
IONIQ 3 99,5 kW Uzun menzil Trend + Vision Roof 2.149.000 TL 1.790.833 TL
IONIQ 3 99,5 kW Uzun menzil Prime 2.249.000 TL 1.874.167 TL
IONIQ 3 99,5 kW Uzun menzil Prime + Vision Roof 2.349.000 TL 1.957.500 TL

Fiat, Toyota, Renault ve Hyundai de ÖTV muafiyeti! İşte model model fiyatlar 6

2027 LİMİTİYLE ARAÇ SEÇENEKLERİ GENİŞLEYEBİLİR

CNBC-e'nin haberine göre, 2027 yılında ÖTV muafiyeti için belirlenen üst sınırın 3 milyon 673 bin 706 TL'ye yükselmesi, engelli vatandaşların tercih edebileceği otomobillerin kapsamını genişletebilecek. Ancak bir aracın yalnızca belirlenen fiyatın altında olması, muafiyet hakkından yararlanmak için tek başına yeterli değil. Yüzde 40 yerlilik koşulunun da karşılanması gerekiyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanının yeniden değerleme oranını artırma veya azaltma yetkisi de bulunuyor. Bu nedenle uygulanan üst limitin yanı sıra mevzuattaki diğer koşulların da dikkate alınması önem taşıyor.

Listede paylaşılan tutarlar, araçların normal liste satış fiyatları ve ÖTV muafiyeti uygulandığında ortaya çıkan fiyatlardan oluşuyor. Otomobil fiyatları ve kampanya koşulları zaman içerisinde değişebileceği için satın alma işlemi öncesinde yetkili bayilerden güncel fiyatların ve muafiyet kapsamına uygunluğun teyit edilmesi gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil ÖTV
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