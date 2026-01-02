FİNANS

200 bin TL ve üzeri para transferlerine açıklama zorunluluğu getiriliyordu! Uygulama ertelendi

Kara para aklama ve terörün finansmanı gibi suçların önüne geçmek için 2026 itibarıyla 200 bin TL ve üzeri para transferinde açıklama zorunluluğu getirilmişti. Reuters'a bilgi veren kaynaklar, tebliğin yılbaşında yürürlüğe girmediğini, uygulama hakkında çalışmaların bir süre daha devam edeceğini söyledi.

Recep Demircan

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun tebliğine göre yılbaşı itibarıyla 200 bin TL ve üzeri para transferinde açıklama zorunluluğu getirilmişti. Bu düzenlemenin amacının ise MASAK'ın kara para aklama, terörün finansmanı, yasa dışı bahis operasyonları gibi gündeme damga vuran gelişmeler ışığında kontrolü sağlamak istemesi olarak aktarılmıştı.

YÜRÜRLÜĞE GİRMEDİ

Ekonomim.com'un Reuters'a dayandırdığı habere göre bilgi veren kaynaklar, tebliğin yılbaşında yürürlüğe girmediğini, uygulama hakkında çalışmaların bir süre daha devam edeceğini söyledi. Tebliğ taslağında elektronik transfer işlemleri için 20 milyon TL'yi aşan nakit işlemler için ise Nakit İşlem Beyan Formu öngörülüyordu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya ilişkin yorum yapmadı.

02 Ocak 2026
02 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

