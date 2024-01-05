"2000 dolar mazide kalacak!" ons altın yükselişe geçti, uzmanlar beklentilerini açıkladı!

Altın yatırımcıları, ABD faiz oranlarındaki güvercin eğilimin temellerinin, devam eden jeopolitik riskin ve merkez bankası alımlarının istikrarsız bir 2023 sonrasında piyasayı desteklemesinin beklendiği gelecek yıl rekor yüksek fiyatlar bekliyor. Analistlere göre altında 2000 doların altındaki seviyeler bir anı olarak kalabilir.

Ons altın kısa vadede dolar endeksindeki gelişmelere göre dalgalı bir seyir izleyecek. Endeksin ABD’den gelecek verilere göre güçlenmesi halinde sarı metal için izlenecek destek seviyesi olarak 2.020 dolar takip edilecek. Alımlarda ise 2.070 önemli bir direnç olarak gösteriliyor.

Ekonomim'den Evrim Küçük'ün haberine göre, AG Thornton tarafından yapılan analizde, "12 yıllık bir konsolidasyonun ardından, altın treni 2005 yılında istasyondan ayrıldı ve daha önce düşünülemez zirvelere ulaşan 6 yıllık nefes kesici bir boğa koşusuna başladı. 1993 ve 2005 yılları arasında ons altın 415-450 dolar arasında konsolide oldu Bu seviyelerden başlayan çıkış 2011 yılında altını neredeyse 4.5 kat artışla 1.923 dolara çıkardı. 2011 yılından bu yana 12 yıldır altın yine konsolidasyon içinde. 2.100 doların üzerinde bir kırılma, altın treninin bir kez daha istasyondan ayrılmasını sağlayacak. Daha önceki modellere bakılarak yapılan tahminlere göre ilk durak muhtemelen 3250 dolar civarında olacak, ardından 4.750 dolar ve son olarak 2029 sonu ile 2030 başı arasında 9.450 dolar olacak." denildi.





