2005 asgari ücreti: Asgari ücret 2005'te ne kadardı?

Asgari ücrete 2005 senesinde 1 defa zam yapılmış iken, belirtilen yılda Türk lirasından 6 sıfırın da atılmış olduğu bilinir. Dolayısıyla 2005 yılında asgari ücretin bir önceki seneye göre ne kadar artış gösterdiği sıkça araştırılır. Bu bağlamda asgari ücrete 2005 senesinde yüzde kaç oranında artış yapıldığının açıklanmasında fayda vardır. Buna ek olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sunulan bilgiler incelenerek net asgari ücret tutarının 2005 senesinde bir önceki yıla göre kaç TL artış gösterdiği de ortaya konulabilir. Daha sonra ise 2005 asgari ücret tutarlarını sırasıyla incelemek isteyenlere net, brüt ve işveren maliyeti miktarları açıklanmalıdır.

2005 asgari ücret artış oranı yüzde kaçtı?

2005 senesi asgari ücretin Türk lirasından 6 sıfır atıldıktan sonra açıklandığı bir yıldır. Bu senede asgari ücretin yüzde kaç oranında arttığı ise çalışanlara ödenen minimum ücretin yıllara göre değişimini inceleyen kişiler tarafından yaygın olarak araştırılan bir husustur. Dolayısıyla 2004 senesinin sonunda çalışanlara ödenen net asgari ücretin 2005 yılında kaç TL kadar artış gösterdiği incelenmelidir. Böylelikle 2005 yılı asgari ücret artış oranının yüzde kaça karşılık geldiği kolay bir şekilde açıklanabilir. Bu bağlamda asgari ücretin 2005 senesindeki artış oranını sorgulayan kişilere aktarılabilen detaylı veriler aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

2004 senesinde asgari ücretin net tutarı en son 318.233.475 TL olarak hesaplanmıştır.

Bu tutar Türk lirasından 6 sıfır atıldığı düşünülürse yaklaşık 318 TL olarak ele alınabilir.

2005 yılında asgari ücret 16 yaşını dolduran bireylere 350,15 TL olarak ödenmeye başlanmıştır.

2004 senesinin sonundaki asgari ücretin net hali 318 TL, 2005 yılındaki asgari ücret net tutarı ise 350,15 TL olarak ele alındığında ise artış miktarı 32,15 TL şeklinde hesaplanır.

Sunulan bu veriler doğrultusunda 2005 asgari ücret net tutarına yansıtılan artış oranının yaklaşık olarak %5 olduğu söylenebilir.

2005 asgari ücret ne kadar?

Asgari ücretin 2005 senesinde kaç TL olacağının 30 Aralık 2004 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak vatandaşlara duyurulduğu görülür. Bu verilere güncel olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın resmi sitesinden ulaşılabilir. Dolayısıyla asgari ücretin net, brüt ve işveren maliyeti tutarlarının 2005 senesinde kaç TL olarak açıklandığı net bir şekilde açıklanabilir. Ancak bu noktada dikkat çekilmesi gereken husus asgari ücret hesaplamalarındaki 16 yaşını dolduranlar ve doldurmayanlar ayrımıdır. Çünkü 2005 senesinde asgari ücretin bu ayrıma göre hesaplandığı belirtilmelidir. Bu detay da dikkate alındığı zaman “Asgari ücret 2005’te ne kadardı?” diyenlere aşağıdaki gibi açıklayıcı bilgiler aktarılabilir:

2005 net asgari ücret miktarının 16 yaşını dolduranlar için 350,15 TL şeklinde açıklandığı görülür.

Yine aynı sene için 16 yaşını dolduran bireylere ödenen asgari ücretin SGK primi ve işsizlik sigortası gibi eklentilerle birlikte hesaplanan brüt halinin 488,70 TL olarak açıklandığı söylenebilir.

Asgari ücretin işveren maliyeti ise 2005 senesinde 16 yaşını dolduran bireyler için 593,77 Türk lirası olarak duyurulmuştur.

16 yaşını doldurmayanlara 2005’te ödenen asgari ücret net tutarının 297,92 TL olduğu görülür.

2005 brüt asgari ücret ise 2005 yılında 16 yaşını doldurmayan kişiler için 415,80 Türk lirası olarak hesaplanmıştır.

Yine 2005 senesinde 16 yaşını doldurmayan bireylere ödenen asgari ücretin işveren maliyeti ise 531,81 Türk lirası şeklindedir.





