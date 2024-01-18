2006 asgari ücreti: Asgari ücret 2006'da ne kadardı?

Asgari ücretin 2006 senesinde bir önceki yıla göre yaklaşık %10 oranında artış gösterdiği belirtilebilir. Ancak ele alınan bu senede asgari ücretin net, brüt ve işveren maliyetinin kaç TL olarak açıklandığı da sıklıkla sorgulanır. Dolayısıyla ilgili bakanlık tarafından açıklanan resmî verilerden yola çıkılarak 2006 yılında asgari ücret tutarlarının 16 yaşını dolduran ve doldurmayan bireyler için kaç TL olarak duyurulduğunun belirtilmesinde fayda vardır. Ayrıca bu konuya yönelik açıklama yapılırken asgari ücretin 2006 senesinde kaç TL artış gösterdiğinin net bir şekilde anlaşılabilmesi için 2005 yılında geçerli olan tutarlara da değinilebilir.
2005’te çalışanlara ödenen minimum maaş tutarı incelendiği takdirde 2006 senesinde asgari ücretin kaç TL artış gösterdiği açıklanabilir. Yani 2006 senesindeki asgari ücret artışı hakkında bilgi aktarılması için 2005’in sonunda çalışanlara ödenen net tutarın kaç TL olduğu belirtilmelidir.
Bu bağlamda 2005 yılının sonunda geçerli olan net asgari ücret tutarı 350,15 TL olarak açıklanabilir. 2006 net asgari ücret tutarı ise 380,46 TL olarak duyurulmuştur. Sunulan bu veriler doğrultusunda ise asgari ücrete 2006 yılı için 30,31 TL zam yapıldığı anlaşılır. Bu artış tutarı dikkate alındığı takdirde 2006 asgari ücret zammının yaklaşık yüzde 10 civarında olduğu da söylenebilir.
2006 senesinde asgari ücretin kaç TL artış gösterdiğini araştıran bireyler, bu dönemde çalışanlara ödenen ücretin toplamda ne kadar olduğunu da sıklıkla sorgular. Yani 2006 brüt asgari ücret tutarı ile söz edilen ücretin net ve işveren maliyeti hâlinin bir liste hâlinde açıklanmasında fayda vardır. Buna ek olarak 2006 senesindeki asgari ücret tutarlarını listelerken 2005 yılındaki ücretlerle karşılaştırma yapılması da mümkündür. Böylelikle “2006 yılında asgari ücret ne kadardı?” diyen kişilere detaylı olarak bilgi aktarılabilir.
Bu bağlamda asgari ücretin yaklaşık olarak %10 oranında artış gösterdiği 2006 senesinde 16 yaşını dolduran çalışanlara ödenen net tutar ile ilgili tutarın brüt ve işveren maliyeti halinin kaç TL olduğu aşağıdaki gibi açıklanmalıdır:
Asgari ücretin 2006 senesinde 16 yaşını dolduran bireyler için kaç TL olarak hesaplandığı gibi bu ücretin 16 yaşını doldurmayan çalışanlara kaç TL olarak ödendiği de pek çok kişi tarafından merak edilir. Bu bağlamda 16 yaşını doldurmayan bireyler için 2006 senesinde duyurulan net ve brüt asgari ücret tutarı ile ilgili tutarların işveren maliyetinin kaç TL olduğu belirtilmelidir. Söz edilen bu tutarlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın resmi sitesindeki verilerden yola çıkılarak aşağıdaki gibi sıralanabilir: