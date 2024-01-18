2006 asgari ücreti: Asgari ücret 2006'da ne kadardı?

Asgari ücretin 2006 senesinde bir önceki yıla göre yaklaşık %10 oranında artış gösterdiği belirtilebilir. Ancak ele alınan bu senede asgari ücretin net, brüt ve işveren maliyetinin kaç TL olarak açıklandığı da sıklıkla sorgulanır. Dolayısıyla ilgili bakanlık tarafından açıklanan resmî verilerden yola çıkılarak 2006 yılında asgari ücret tutarlarının 16 yaşını dolduran ve doldurmayan bireyler için kaç TL olarak duyurulduğunun belirtilmesinde fayda vardır. Ayrıca bu konuya yönelik açıklama yapılırken asgari ücretin 2006 senesinde kaç TL artış gösterdiğinin net bir şekilde anlaşılabilmesi için 2005 yılında geçerli olan tutarlara da değinilebilir.

2006 asgari ücret ne kadar arttı?

2005’te çalışanlara ödenen minimum maaş tutarı incelendiği takdirde 2006 senesinde asgari ücretin kaç TL artış gösterdiği açıklanabilir. Yani 2006 senesindeki asgari ücret artışı hakkında bilgi aktarılması için 2005’in sonunda çalışanlara ödenen net tutarın kaç TL olduğu belirtilmelidir.

Bu bağlamda 2005 yılının sonunda geçerli olan net asgari ücret tutarı 350,15 TL olarak açıklanabilir. 2006 net asgari ücret tutarı ise 380,46 TL olarak duyurulmuştur. Sunulan bu veriler doğrultusunda ise asgari ücrete 2006 yılı için 30,31 TL zam yapıldığı anlaşılır. Bu artış tutarı dikkate alındığı takdirde 2006 asgari ücret zammının yaklaşık yüzde 10 civarında olduğu da söylenebilir.

2006 asgari ücret ne kadar?

2006 senesinde asgari ücretin kaç TL artış gösterdiğini araştıran bireyler, bu dönemde çalışanlara ödenen ücretin toplamda ne kadar olduğunu da sıklıkla sorgular. Yani 2006 brüt asgari ücret tutarı ile söz edilen ücretin net ve işveren maliyeti hâlinin bir liste hâlinde açıklanmasında fayda vardır. Buna ek olarak 2006 senesindeki asgari ücret tutarlarını listelerken 2005 yılındaki ücretlerle karşılaştırma yapılması da mümkündür. Böylelikle “2006 yılında asgari ücret ne kadardı?” diyen kişilere detaylı olarak bilgi aktarılabilir.

Bu bağlamda asgari ücretin yaklaşık olarak %10 oranında artış gösterdiği 2006 senesinde 16 yaşını dolduran çalışanlara ödenen net tutar ile ilgili tutarın brüt ve işveren maliyeti halinin kaç TL olduğu aşağıdaki gibi açıklanmalıdır:

2005 senesinde 16 yaşındaki bireylere ödenen net asgari ücret tutarı 350,15 TL iken 2006 yılında bu ücret 380,46 TL’ye yükseltilmiştir.

16 yaşını dolduran çalışanlara ödenen asgari ücretin SGK primi ve işsizlik sigortası gibi kesintileri içeren brüt hâli 2005 senesinde 488,70 TL iken bu ücretin 2006 yılında 531,00 TL olarak hesaplandığı görülür.

Asgari ücretin 16 yaşını dolduran bireyler için hesaplanan brüt hâline çeşitli giderlerin eklenmesiyle elde edilen işveren maliyeti 2005 yılında 593,77 TL iken ise bu tutar 2006’da 645,17 Türk lirasına yükseltilmiştir.

2006 yılında 16 yaşını doldurmayanlara ödenen asgari ücret ne kadardı?

Asgari ücretin 2006 senesinde 16 yaşını dolduran bireyler için kaç TL olarak hesaplandığı gibi bu ücretin 16 yaşını doldurmayan çalışanlara kaç TL olarak ödendiği de pek çok kişi tarafından merak edilir. Bu bağlamda 16 yaşını doldurmayan bireyler için 2006 senesinde duyurulan net ve brüt asgari ücret tutarı ile ilgili tutarların işveren maliyetinin kaç TL olduğu belirtilmelidir. Söz edilen bu tutarlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın resmi sitesindeki verilerden yola çıkılarak aşağıdaki gibi sıralanabilir:

2006 senesinde 16 yaşını doldurmayan bireylere ödenen net asgari ücret tutarı 322,43 TL olarak açıklanmıştır.

16 yaşını doldurmayan bireyler için 2006 senesinde hesaplanan brüt asgari ücret miktarı 450,00 TL olmuştur.

2006 yılında 16 yaşını doldurmayan bireylere ödenen asgari ücret tutarının işveren maliyeti ise 576,32 TL olarak duyurulmuştur.





