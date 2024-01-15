2008 asgari ücreti: Asgari ücret 2008'de ne kadardı?

Asgari ücrete yapılan zamların senelere göre nasıl bir değişiklik gösterdiği pek çok kişi tarafından incelenen hususlar arasındadır. Dolayısıyla asgari ücret tutarlarında ara zamla birlikte 2 defa artış yaşanan yıllardan biri olan 2008’in de bu bağlamda ele alınması gerekir. Asgari ücrete 2008 yılında neredeyse %15 oranında zam yapıldığı bilinir. Bu zamlardan biri temmuz öncesinde geçerli olmuş iken ara zam ise maaşlara belirtilen aydan sonra yansıtılmıştır. Yani asgari ücretin net, brüt ve işveren maliyeti Temmuz 2008 öncesi ve sonrası için ayrı olarak incelenmelidir.

2008 asgari ücret artış oranı nedir?

2008’de asgari ücretin kaç TL artış gösterdiği açıklanırken 2 ayrı zam dönemine değinilmelidir. Bu sayede asgari ücretin 2008’de ara zamla birlikte kaç TL olarak ödendiği anlaşılır kılınacaktır. Ancak bu konuda bilgi aktarılırken 16 yaşını doldurmayanlar ayrımına dikkat çekilmesi mühimdir. Dolayısıyla bu başlıkta ilk olarak “2008’de asgari ücret yüzde kaç arttı?” diyenlere yanıt sunulmasında fayda vardır. Belirtilen senedeki asgari ücret zam oranı ise 16 yaşını dolduranlara ödenen net maaş tutarları üzerinden ele alınabilir. Bu bağlamda 2008 yılı asgari ücret zam oranı şu şekilde açıklanmalıdır:

Asgari ücretin 16 yaşını dolduran bireylere ödenen net tutarı 2007’nin sonunda 419,15 TL olarak bilinir.

2008 senesinin ilk yarısında net asgari ücret tutarının 419,15 TL’den 481,55 TL’ye yükseltildiği görülür.

Yukarıdaki bilgilerden yola çıkıldığı takdirde 2008 yılının ilk yarısında asgari ücrete yapılan zam oranının yüzde 15 civarında olduğu söylenebilir.

Asgari ücretin 16 yaşını dolduran çalışanlara ödenen net miktarı senenin 2. yarısında ise 503,26 TL olarak duyurulmuştur.

Senenin 2. yarısında bu tutara yansıtılan zam oranı da yaklaşık yüzde 5 olarak açıklanabilir.

İncelenen tüm verilerden yola çıkıldığı takdirde ise 2008 yılı toplam asgari ücret zam oranının yaklaşık yüzde 15 olduğu belirtilebilir.

2008 senesinde asgari ücretin net haline kaç TL zam yapıldığı gibi bu ücretin brüt ve işveren maliyeti tutarlarının nasıl bir değişiklik gösterdiği de sıklıkla araştırılır. Bu bağlamda 2008 yılında asgari ücret tutarlarının net, brüt ve işveren maliyeti tutarlarının temmuz öncesi ile sonrasında kaç TL olarak açıklandığını anlaşılır kılan bilgiler derlenmelidir. 2008 net asgari ücret ile bu tutarın brüt ve işveren maliyetinin senenin ilk ve ikinci yarısındaki hali aşağıdaki listeden incelenebilir:

Asgari ücretin net tutarı 16 yaşını dolduranlar için senenin ilk yarısında 481,55 TL olarak açıklanmışken bu tutar yılın 2. yarısında ise 503,26 TL’ye yükseltilmiştir.

Yine 16 yaşını dolduran bireylere ödenen asgari ücretin brüt hali Temmuz 2008 öncesinde 608,40 Türk lirası iken senenin 2. yarısında ise 638,70 olarak ele alınmıştır.

Asgari ücretin 16 yaşını dolduran bireyler için hesaplanan brüt halinin işveren maliyeti temmuz öncesinde 739,21 TL, bu aydan sonraki dönemde ise 776,02 Türk lirası olmuştur.

2008 net asgari ücretin 16 yaşını doldurmayan bireyler için hesaplanan tutarı ise temmuz ayı öncesinde 414,92 TL ve bu aydan sonrası için de 432,97 Türk lirası olarak duyurulmuştur.

2008 brüt asgari ücret tutarı 16 yaşını doldurmayan bireyler için senenin ilk yarısında 515,40 Türk lirası, yılın ikinci yarısında ise 540,60 TL olarak hesaplanmıştır.

İncelenen bu senede 16 yaşını doldurmayan çalışanlara ödenen asgari ücretin işveren maliyeti temmuz ayı öncesi için 660,16 TL, sonrası için ise 692,64 Türk lirası olarak duyurulmuştur.





