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  4. 2008 yılından beri devam ediyordu.... AK Parti Meclis'e sundu: Yeni düzenleme yapıldı! Artık maliyetleri 400 lira daha fazla

2008 yılından beri devam ediyordu.... AK Parti Meclis'e sundu: Yeni düzenleme yapıldı! Artık maliyetleri 400 lira daha fazla

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
05.12.2024 10:26
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Personelinin vergi ve primlerini düzenli ödeyen işverenler için sigorta prim desteği veriliyordu. Ekonomik iyileşme için prim desteğinin 5 puandan düşürülmesi konuşuluyorken konu ile ilgili adım atıldı. Buna göre, 5 puan olan prim desteğinin 4 puana düşürülmesine karar verildi. Böylece çalışanın işverene maliyeti 400 lira artmış oldu.

2008 yılından beri devam ediyordu.... AK Parti Meclis'e sundu: Yeni düzenleme yapıldı! Artık maliyetleri 400 lira daha fazla

Prim desteği düzenlemesi ile ilgili yeni bir adım atıldı. Buna göre, personelinin vergi ve primini düzenli ödeyen işverenlere 5 puanlık prim desteğinin 4 puana düşürülmesine karar verildi. Ekonomim'in haberine göre, AK Parti tarafindan Meclis'e sunulan teklif ile prim desteğinde yeni bir adım atıldı.

Buna göre, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kabul edilen sosyal güvenlikle ilgili düzenlemelerin yer aldığı yasa teklifiyle kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması gerekçesiyle vergi ve primlerini düzenli ödeyenlere sağlanan prim teşviki imalat sanayi dışındaki sektörlerde 5 puandan 4 puana düşürülecek.

İmalat sanayi sektöründeki 5 puanlık prim teşviki 2026 yılının sonuna kadar devam edecekken; Cumhurbaşkanı, imalat sektöründeki 5 puanlık prim teşviki 2027 yılına kadar uzatma konusunda yetkisi olacak.

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TİSK DESTEĞİN DEVAM ETMESİNİ TALEP ETTİ

Meclis komisyonundaki görüşmelerde TİSK temsilcisi 2008 yılından beri devam eden 5 puanlık prim desteğinin önemine dikkat çekerek, şu sözleri kullandı:

“Özellikle kayıtlı, kurumsal, borçsuz iş yerlerinin yararlandığı en önemli teşvikin imalat sektörü dışında 1 puan dahi olsa indirilmesi bugün itibarıyla işverene kişi başına ortalama aylık 400 TL ekstra yük getirmektedir. Bu nedenle talebimiz imalat sektörüyle birlikte çok sıkıntılı günler geçiren diğer sektörlerde de 5 puanlık teşvikin devam etmesidir”

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci Kaya, yapılan düzenleme hakkında komisyona açıklamalarda bulundu. Kaya, 5 puanlık indirim ile kayıt dışı istihdamın azaltılması, prim tahsilat oranının yükseltilmesi ve diğer sosyal güvenlik yükümlülüklerine gönüllü uyumun artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

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16 KALEM ÜZERİNDEN DESTEK DEVAM EDİYOR

Kaya, 16'ya yakın istihdam teşvikinin olduğunu kaydederek, yeni düzenlemenin nedenini şu sözlerle aktardı:

“Biz bunun bu yıl içerisinde bilimsel yöntemlerle, istatistik metotlarını kullanarak analizini yaptık. Bu indirim gerçekten toplam sektörel açıdan en faydalı indirim, özellikle imalat sanayisinde 5 olarak tutulmasındaki amaç en önemli istihdam yaratan, yani tekstil, otomotiv, demir çelik gibi sektörlerin en fazla imalatta olması. Burada tasarruftan ziyade amaç bu teşvikin istihdamı artıran sektörlerde devam etmesi. Kalan kısmı da daha farklı alanlarda kullanılacaktır, yani bu teşviklerin etkinliğinin artırılması amaçlanmıştır. Biz şunun farkındayız: Bu 5 puan indirim önemli bir teşvik, faydalı bir teşvik, fakat biz burada teşviklerin daha etkin olması açısından yaptığımız çalışmaların sonucunda imalat sanayisinde 5 puan olarak devam ettirilmesinin çok daha faydalı olacağını düşündük.”

Halen, işçilerin brüt ücreti üzerinden yüzde 34,75 oranında prim kesintisi yapılıyor. Bunun 20,75’i işveren, 14’ü işçi payı olarak alınıyor. 2008 yılından beri vergi ve primlerini düzenli ödeyen işverenlere 5 puan indirim sağlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
TİSK Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ak parti Prim desteği
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