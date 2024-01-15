2011 asgari ücreti: Asgari ücret 2011'de ne kadardı?

Pek çok kişi tarafından yanıt arandığı bilinen “2011’de asgari ücret ne kadardı?” sorusu cevaplanırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından vatandaşlara sunulan verilere başvurulmalıdır. Bu sayede 2011’de asgari ücretin net, brüt ve işveren maliyeti halinin bir önceki senedeki tutarlara göre kaç TL artış gösterdiği kolaylıkla açıklanabilir. Ancak bu açıklamaların 16 yaşını dolduran ve doldurmayanlar için ayrı olarak hesaplanan asgari ücret tutarlarına göre derlenmesinde fayda vardır. Böylelikle 2011 asgari ücret tutarları tüm detaylarıyla incelenebilecektir.

2011 asgari ücret zam tutarı kaç TL?

2011 senesi için geçerli olan asgari ücretin 31 Aralık 2010 tarihinde duyurulduğu bilinir. Ancak asgari ücret 2011 senesinde iki defa artış göstermiştir. Bu zamlardan ilki 2011 senesinin Temmuz ayına kadar geçerli olmuştur. Asgari ücrete yapılan ara zam ise 2011 senesinin Temmuz ayından sonra maaşlara yansıtılmıştır. Buna ek olarak asgari ücretin 16 yaşını doldurmayanlar için hesaplanan miktarının işveren maliyeti 2011 senesinin Mart ayında değişiklik göstermiştir. Dolayısıyla 2011 yılının asgari ücret tutarları detaylı bir şekilde listelenerek ele alınmalıdır. Ancak öncelikli olarak söz edilen senede asgari ücretin net tutarına kaç TL zam yapıldığının açıklanması mümkündür.

2010 senesinin sonunda 16 yaşını doldurmayanlara ödenen net asgari ücret tutarı 518,58 TL iken bu ücret 2011 yılının ilk ayında 546,20 TL’ye yükseltilmiştir. 2011’in ikinci yarısında ise aynı tutarın 571,97 TL’ye ulaştığı görülür. Dolayısıyla 16 yaşını doldurmayanlara ödenen asgari ücret net tutarı 2011’in ilk yarısında 27,62 TL, ikinci yarısında ise 25,77 TL artış gösterdiği belirtilebilir. Yine asgari ücretin net tutarı 16 yaşını dolduranlar için 2010 senesinin sonunda 599,12 TL iken 2011’in ilk yarısında 629,96 TL’ye yükseltilmiştir. Bu tutar yılın ikinci yarısında maaşlara yansıtılan ara zamla birlikte ise 658,95 TL’ye ulaşmıştır. Dolayısıyla 2011’in ilk yarısında 16 yaşını dolduranlara ödenen net asgari ücret tutarının 30,84 TL artış gösterdiği söylenebilir. Bu tutara 2011 yılının ikinci yarısında yapılan ikinci zam ise toplamda 28,99 TL’dir.

2011 asgari ücret ne kadar?

2011 senesine ait olan asgari ücret tutarları 16 yaşını dolduranlar ve doldurmayanlar için ayrı olarak belirtilerek listelenebilir. Belirtilen seneye ait olan asgari ücret tutarlarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın resmi sitesindeki verilerden yola çıkılarak sıralanması mümkündür. 2011 yılı asgari ücret tutarları üzerine hazırlanan detaylı liste aşağıdaki gibidir:

2011 Temmuz ayına kadar 16 yaşını dolduran bireylere ödenen net asgari ücret tutarı 629,96 TL olarak açıklanmıştır. Senenin ortasında yapılan ara zamla birlikte ise 16 yaşını dolduran bireylere ödenen 2011 net asgari ücret miktarının 658,95 Türk lirasına yükseldiği bilinir.

Ele alınan yılda 16 yaşını dolduran bireylere ödenen asgari ücretin brüt hali temmuz ayına kadar 796,50 TL olarak hesaplanmıştır. 2011 brüt asgari ücret miktarı temmuz ayı itibarıyla ise 837,00 TL’ye çıkarılmıştır.

Yine 2011 senesinin ilk yarısı için hesaplanan asgari ücretin 16 yaşını dolduran bireyler için işveren maliyetinin 967,75 Türk lirası olduğu bilinir. Bu tutarın 2011 Temmuz itibarıyla 16 yaşını dolduran bireyler için hesaplanan toplam miktarı ise 1.016,95 Türk lirası şeklindedir.

2011 yılında 16 yaşını doldurmayan bireyler için hesaplanan net asgari ücret tutarı Temmuz öncesinde 546,20 TL iken daha sonra ise 571,97 TL’ye yükseltilmiştir.

16 yaşını doldurmayanlara 2011 yılında ödenen net asgari ücretin brüt hali yılın ilk yarısı için 679,50 TL olarak açıklanmıştır. Belirtilen senenin 2. yarısında bu tutarın yükseldiği seviye ise 715,50 TL olmuştur.

2011’de 16 yaşını doldurmayan bireylere ödenen asgari ücretin işveren maliyetinin 3 defa değişiklik gösterdiği bilinmelidir. Bu bağlamda söz edilen tutarın Mart 2011’e kadar 868,29 TL olarak belirtildiği söylenebilir. 16 yaşını doldurmayan bireylere ödenen asgari ücretin işveren maliyeti Mart 2011 ile Temmuz 2011 arasında ise 825,59 TL olarak açıklanmıştır. Bu tutarın Temmuz 2011’den aynı senenin sonuna kadar da 869,33 TL olarak ele alındığı görülür.





