2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti! Geri dönmeye karar verdi 'Süreç başladı'

Akıllı telefon dünyasında önemli bir yeri olan Motorola, 2015-2016 yıllarında Türkiye pazarından çekilmişti. Motorola'nın Türkiye pazarından çekilmesi geniş yankı bulmuştu. Motorola’nın Türkiye’ye dönüş planının merkezinde, İndeks Bilgisayar bulunuyor.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Türkiye’nin önde gelen teknoloji dağıtım şirketlerinden biri olan İndeks Bilgisayar, Motorola markalı akıllı telefon ve aksesuarların Türkiye distribütörlüğü için Lenovo Ireland International Ltd. ile resmi görüşmelere başladığını açıkladı.

Bu gelişme, 30 Ekim’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen bildirimle kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, yürütülen görüşmeler Motorola’nın Türkiye pazarına geri dönüşünün ilk adımını oluşturuyor.

LENOVO KARARI DOĞRULADI

Gelişmeleri doğrulayan açıklama Lenovo cephesinden de geldi. Lenovo Türkiye Ülke Müdürü, “Motorola markalı akıllı telefonlarımızı Türkiye’ye getirme ihtimalimizin yüksek olduğunu daha önce de ifade etmiştim. Şimdi bu süreç resmen başladı” sözleriyle geri dönüş planlarını netleştirdi.

MOTOROLA HANGİ MODELLERİ SATIŞA SUNACAK?

Motorola’nın Türkiye pazarına dönüşte hangi modelleri satışa sunacağı henüz netleşmedi. Ancak globalde rekabet eden Motorola Razr 50 Ultra, Edge 50 Pro ve profesyonel segmentte dikkat çeken ThinkPhone by Motorola modellerinin Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor.

Bu modeller, hem katlanabilir ekran teknolojisi hem de amiral gemisi performanslarıyla Türkiye’deki rekabeti kızıştırabilir.