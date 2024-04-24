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2016’dan beri uygulanıyor! Yaz saati ile ilgili yeni açıklama Bakan Bayraktar’dan geldi! Yaz saati uygulaması değişecek mi?

24.04.2024 09:14
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2016 yılında son bulan yaz saati uygulaması her sene olduğu gibi yine tartışılmaya başlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise tartışmalara neden olan yaz saati uygulamasının değişmeyeceğini açıkladı.

2016’dan beri uygulanıyor! Yaz saati ile ilgili yeni açıklama Bakan Bayraktar’dan geldi! Yaz saati uygulaması değişecek mi?

Yaz saati uygulaması ile ilgili tartışmalara başlanmadan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan herkesin merak ettiği açıklama geldi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, bir milletvekilinin yaz saati uygulamasıyla ilgili yazılı soru önergesini cevaplayan Bakan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

“İTÜ tarafından yapılan analizler sonucunda; ülkemizde uygulanmakta olan saat diliminin GMT+3’de sürekli bulunmasının, nüfusun büyük bölümünün gün ışığından daha uzun süre faydalanmasına ve enerji verimliliğine kayda değer katkı sağladığı tespit edilmiş olup, bu çerçevede tüm yıl boyunca yaz saati uygulaması ile her mesai aralığı için karanlıkta kalınan sürenin eski saat uygulamasına göre 64 saat azaldığı ortaya konulmuştur. Yanı sıra aynı analizlerde saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukların daha az yaşandığı ortaya konulmuş ve bu sonuçlar doğrultusunda sabit saat uygulamasına geçilmiştir. Yaz saati uygulamasıyla, akşam mesai ve okul çıkışlarına denk gelen karanlık zaman diliminin azaltıldığı, kış mevsimi etkisi ile gün içi aydınlık süreleri de düşünüldüğünde vatandaşlarımızın aydınlıktan daha çok fayda sağlayacağı ve havanın kararma saatlerinde önceki yıllara göre daha büyük tasarruf oranının elde edildiği görülmüştür.”

"UYGULAMA DEĞİŞTİRİLMEYECEK"

Yaz saati uygulamasının 2016’da başladığını hatırlatan Bayraktar, şunları kaydetti: "Uygulamanın başladığı Ekim 2016 ile Ekim 2023 tarihleri arası yaklaşık 10 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanmış olup, bu tüketimin parasal karşılığı meskenlerde üç zamanlı tarifede 15,48 milyar liradır. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda mevcut saat uygulamasının değiştirilmesi yönünde Bakanlığımızın bir çalışması bulunmamaktadır."
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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