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2019 Sanayi Kapasite Raporu

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 11:27 | Son Güncelleme

Sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde çalışan sayısı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 1,5 artışla 3 milyon 179 bin 754'e yükseldi - KOBİ ölçeğindeki sanayi firmalarının istihdamdaki payı yüzde 64,6'dan yüzde 64'e düşerken, büyük firmaların payı yüzde 35,4'ten yüzde 36'ya çıktı

Sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde çalışan sayısı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 1,5 artışla 3 milyon 179 bin 754'e çıktı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2019 yılı Sanayi Kapasite Raporu istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, 2018'de 73 bin 303 olan rapor sayısı, 2019'da yüzde 3,3 artışla 75 bin 681'e yükseldi. Söz konusu raporların ait olduğu üretim tesislerinin yüzde 41,9'unda 1-9, yüzde 41,1'inde 10-49, yüzde 8,1'inde 50-99, yüzde 6,2'sinde 100-249, yüzde 2,6'sında ise 250’den fazla çalışan bulunuyor.

Sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde toplam çalışan sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 1,5 artışla 3 milyon 179 bin 754 odu. Toplam çalışanların yüzde 5,2'si 1-9, yüzde 22,8'i 10-49, yüzde 13,6'sı 50-99, yüzde 22,5'i 100-249, yüzde 36'sı ise 250 ve daha fazla çalışanı bulunan tesislerde istihdam ediliyor.

Geçerli raporlara göre istihdamın en fazla olduğu ilk 5 il İstanbul (677 bin 474), Bursa (273 bin 871), İzmir (216 bin 397), Kocaeli (204 bin 419) ve Ankara (172 bin 585) şeklinde sıralandı. En az çalışan bulunan iller ise Ardahan (270), Bayburt (344), Hakkari (415), Tunceli (748), Iğdır (762) oldu.

2018-2019 döneminde KOBİ ölçeğindeki sanayi firmalarının istihdamdaki payı yüzde 64,6'dan yüzde 64'e düşerken, büyük firmaların payı yüzde 35,4'ten yüzde 36'ya çıktı.

Geçen yıl bir önceki yılla karşılaştırıldığında sanayide en çok istihdam artışı sağlayan şehirlerin Ağrı (yüzde 48,6), Bayburt (yüzde 36), Muş (yüzde 31,1), Bitlis (yüzde 27,6) ve Kilis (yüzde 27,2) olduğu görüldü. Aynı dönemde sanayide istihdam azalışının en çok olduğu şehirler Hakkari (yüzde 30,7), Siirt (yüzde 25,4), Bingöl (yüzde 25,3), Tunceli (yüzde 17,4) ve Kars (yüzde 12,4) oldu.

Bölgeler bazında sanayi istihdamında Orta Anadolu'da yüzde 7,2, Ortadoğu Anadolu'da yüzde 6,5 ve Güneydoğu Anadolu'da yüzde 4 artış yaşandı. Sanayi istihdam artışının en düşük olduğu bölgeler Kuzeydoğu Anadolu (yüzde 3,6), Batı Marmara (yüzde 1,3) ve Doğu Marmara (yüzde 0,5) olarak kayıtlara geçti.

- Mühendis dağılımı

Sanayi tesislerinde en çok mühendis Doğu Marmara'da çalışıyor. Doğu Marmara'da 35 bin 387, İstanbul'da 33 bin 684, Batı Anadolu'da 27 bin 836, Ege'de 21 bin 621, Akdeniz'de 9 bin 196 mühendis istihdam ediliyor.

Toplam çalışanların yüzde 4,8'ini mühendis, yüzde 4,6'sını teknisyen, yüzde 6,5'ini usta, yüzde 71,9'unu işçi, yüzde 11,1'ini idari personel oluşturuyor.

Geçen yıl sonu itibarıyla sanayi tesislerinde ortalama 42 kişi çalışıyor. Sanayi tesisi başına en çok çalışanı olan il Kırklareli olarak dikkati çekti. Bu ili sırasıyla Çankırı, Zonguldak, Tekirdağ, Bartın takip ediyor.

Söz konusu dönemde yüksek teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e, düşük teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 40,2'den yüzde 42,7'ye yükselirken, orta-yüksek teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 24,1'den yüzde 23,4'e ve orta-düşük teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 33,5'ten yüzde 31,6'ya geriledi.

Geçen yıl en çok kapasite raporu "fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)" konusunda hazırlandı. Söz konusu rapor en fazla İstanbul, en az ise Bayburt’ta düzenlendi. 2019'da bin 536 yabancı sermayeli firma rapor yaptırdı. Yabancı sermayeli firmaların üretim tesislerinin en çok olduğu il İstanbul oldu.

En çok yabancı sermayeli sanayi tesisi Alman firmalardan oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
Sanayi Kapasite Raporu, TOBB,

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