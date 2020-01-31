2019 Sanayi Kapasite Raporu

Sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde çalışan sayısı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 1,5 artışla 3 milyon 179 bin 754'e çıktı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2019 yılı Sanayi Kapasite Raporu istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, 2018'de 73 bin 303 olan rapor sayısı, 2019'da yüzde 3,3 artışla 75 bin 681'e yükseldi. Söz konusu raporların ait olduğu üretim tesislerinin yüzde 41,9'unda 1-9, yüzde 41,1'inde 10-49, yüzde 8,1'inde 50-99, yüzde 6,2'sinde 100-249, yüzde 2,6'sında ise 250’den fazla çalışan bulunuyor.

Sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde toplam çalışan sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 1,5 artışla 3 milyon 179 bin 754 odu. Toplam çalışanların yüzde 5,2'si 1-9, yüzde 22,8'i 10-49, yüzde 13,6'sı 50-99, yüzde 22,5'i 100-249, yüzde 36'sı ise 250 ve daha fazla çalışanı bulunan tesislerde istihdam ediliyor.

Geçerli raporlara göre istihdamın en fazla olduğu ilk 5 il İstanbul (677 bin 474), Bursa (273 bin 871), İzmir (216 bin 397), Kocaeli (204 bin 419) ve Ankara (172 bin 585) şeklinde sıralandı. En az çalışan bulunan iller ise Ardahan (270), Bayburt (344), Hakkari (415), Tunceli (748), Iğdır (762) oldu.