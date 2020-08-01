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2020 Ağustos'ta memur, personel ve işçi alımları listesi! Ağustos ayında hangi kurumlar memur, personel ve işçi alıyor?

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.08.2020 16:02 | Son Güncelleme

2020 Ağustos ayında binlerce memur işçi ve personel yeni işe başlayacak. Adaylardan özel olarak; yaş, eğitim, KPSS, YDS ya da tecrübe şartı gibi bazı özellikler isteniyor. Peki Ağustos ayında hangi kurum işçi alım ilanı verdi? Ağustos 2020 yılında işçi, memur ve personel alan kurumlar hangisi? Birçok kurumun ve özel şirketin işçi, memur ve personel ilanlarını derledik. İşte ağustos ayı işçi, memur ve personel listesi!

2020 Ağustos'ta memur, personel ve işçi alımları listesi! Ağustos ayında hangi kurumlar memur, personel ve işçi alıyor?

Ağustos ayında binlerce personel işe alınacak. 2020 Ağustos ayında binlerce memur işçi ve personel yeni işe başlayacak. Adaylardan özel olarak; yaş, eğitim, KPSS, YDS ya da tecrübe şartı gibi bazı özellikler isteniyor. Bazı kurumlar sadece KPSS şartı ararken bazıları da sınav şartı aramayacak. İşçi, memur ve personel alım tarihlerini aşağıda listelediğimiz kurumlar paylaşacak, bu tarihler dışında yapılan başvurularda kesinlikle alım yapılmayacaktır. Peki Ağustos ayında hangi kurum işçi alım ilanı verdi? Ağustos 2020 yılında işçi, memur ve personel alan kurumlar hangisi? Birçok kurumun ve özel şirketin işçi, memur ve personel ilanlarını derledik. İşte ağustos ayı işçi, memur ve personel listesi!

AĞUSTOS AYI MEMUR PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI

Demirözü Belediyesi Ağustos ayı personel, memur ve işçi alım ilanları

KPSS Niteliği: KPSS 60

Alım Sayısı: 1

Son Başvuru Tarihi: 25/08/20

Cizre Belediyesi Ağustos ayı personel, memur ve işçi alım ilanları

KPSS Niteliği: KPSS 65

Alım Sayısı: 20

Son Başvuru Tarihi: 31/08/20

Erciyes Üniversitesi Ağustos ayı personel, memur ve işçi alım ilanları

KPSS Niteliği: KPSS 60

Alım Sayısı: 269

Son Başvuru Tarihi: 31/07/20

Gazi Üniversitesi Ağustos ayı personel, memur ve işçi alım ilanları

KPSS Niteliği: KPSS 60
ASELSAN

62 Kamu Kurumu

Alım Sayısı: 7235

Zara Belediyesi Ağustos ayı personel, memur ve işçi alım ilanları

KPSS 55

Alım Sayısı:1

Son Başvuru Tarihi: 07/08/20

İstanbul Sultangazi Belediyesi Ağustos ayı personel, memur ve işçi alım ilanları

KPSS 60

Alım Sayısı:15

Son Başvuru Tarihi: 10/08/20

Doğaka ve FKA Ağustos ayı personel, memur ve işçi alım ilanları

Alım Sayısı:10

Son Başvuru Tarihi: 10/08/20

Jandarma Ağustos ayı personel, memur ve işçi alım ilanları

KPSS Niteliği: Yok

Alım Sayısı:1300

Son Başvuru Tarihi: 03/08/20

KVKK Ağustos ayı personel, memur ve işçi alım ilanları

KPSS Niteliği: Var

Alım Sayısı: 24

Son Başvuru Tarihi: 14/08/20

MSB (Sözleşmeli Er) Ağustos ayı personel, memur ve işçi alım ilanları

KPSS Niteliği: Yok

Hayrabolu Belediyesi Ağustos ayı personel, memur ve işçi alım ilanları

KPSS Niteliği: KPSS 60

Alım Sayısı: 1

Son Başvuru Tarihi: 07/08/20

Yenikent Belediyesi Ağustos ayı personel, memur ve işçi alım ilanları

KPSS Niteliği: KPSS 55

Alım Sayısı: 9

Son Başvuru Tarihi: 07/08/20

Karatay Belediyesi Ağustos ayı personel, memur ve işçi alım ilanları

KPSS Niteliği: Var

Alım Sayısı: 15

Son Başvuru Tarihi: 14/08/20

Gebze Belediyesi Ağustos ayı personel, memur ve işçi alım ilanları

KPSS Niteliği: KPSS 65

Alım Sayısı: 45

Son Başvuru Tarihi: 09/09/20

Gazipaşa Belediyesi Ağustos ayı personel, memur ve işçi alım ilanları

KPSS Niteliği: KPSS 60

Alım Sayısı: 10

Son Başvuru Tarihi: 21/08/20

Eyüpsultan Belediyesi Ağustos ayı personel, memur ve işçi alım ilanları

KPSS Niteliği: Var

Alım Sayısı: 25

Son Başvuru Tarihi: 21/08/20

Yıldırım Belediyesi Ağustos ayı personel, memur ve işçi alım ilanları

KPSS Niteliği: Var

Alım Sayısı: 30

Son Başvuru Tarihi: 28/08/20

JSGA Ağustos ayı personel, memur ve işçi alım ilanları

KPSS Niteliği: Yok

Alım Sayısı: 5

Son Başvuru Tarihi: 10/08/20

TÜRKPATENT Ağustos ayı personel, memur ve işçi alım ilanları

KPSS Niteliği: Var

Alım Sayısı: 120

Son Başvuru Tarihi: 09/08/20

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ağustos ayı personel, memur ve işçi alım ilanları

KPSS Niteliği: Yok

Alım Sayısı: 19

Son Başvuru Tarihi: 04/08/20

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