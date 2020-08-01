2020 Ağustos'ta memur, personel ve işçi alımları listesi! Ağustos ayında hangi kurumlar memur, personel ve işçi alıyor?

Ağustos ayında binlerce personel işe alınacak. 2020 Ağustos ayında binlerce memur işçi ve personel yeni işe başlayacak. Adaylardan özel olarak; yaş, eğitim, KPSS, YDS ya da tecrübe şartı gibi bazı özellikler isteniyor. Bazı kurumlar sadece KPSS şartı ararken bazıları da sınav şartı aramayacak. İşçi, memur ve personel alım tarihlerini aşağıda listelediğimiz kurumlar paylaşacak, bu tarihler dışında yapılan başvurularda kesinlikle alım yapılmayacaktır. Peki Ağustos ayında hangi kurum işçi alım ilanı verdi? Ağustos 2020 yılında işçi, memur ve personel alan kurumlar hangisi? Birçok kurumun ve özel şirketin işçi, memur ve personel ilanlarını derledik. İşte ağustos ayı işçi, memur ve personel listesi!
KPSS Niteliği: KPSS 60
Alım Sayısı: 1
Son Başvuru Tarihi: 25/08/20
KPSS Niteliği: KPSS 65
Alım Sayısı: 20
Son Başvuru Tarihi: 31/08/20
KPSS Niteliği: KPSS 60
Alım Sayısı: 269
Son Başvuru Tarihi: 31/07/20
KPSS Niteliği: KPSS 60
ASELSAN
62 Kamu Kurumu
Alım Sayısı: 7235
KPSS 55
Alım Sayısı:1
Son Başvuru Tarihi: 07/08/20
KPSS 60
Alım Sayısı:15
Son Başvuru Tarihi: 10/08/20
Alım Sayısı:10
Son Başvuru Tarihi: 10/08/20
KPSS Niteliği: Yok
Alım Sayısı:1300
Son Başvuru Tarihi: 03/08/20
KPSS Niteliği: Var
Alım Sayısı: 24
Son Başvuru Tarihi: 14/08/20
KPSS Niteliği: Yok
KPSS Niteliği: KPSS 60
Alım Sayısı: 1
Son Başvuru Tarihi: 07/08/20
KPSS Niteliği: KPSS 55
Alım Sayısı: 9
Son Başvuru Tarihi: 07/08/20
KPSS Niteliği: Var
Alım Sayısı: 15
Son Başvuru Tarihi: 14/08/20
KPSS Niteliği: KPSS 65
Alım Sayısı: 45
Son Başvuru Tarihi: 09/09/20
KPSS Niteliği: KPSS 60
Alım Sayısı: 10
Son Başvuru Tarihi: 21/08/20
KPSS Niteliği: Var
Alım Sayısı: 25
Son Başvuru Tarihi: 21/08/20
KPSS Niteliği: Var
Alım Sayısı: 30
Son Başvuru Tarihi: 28/08/20
KPSS Niteliği: Yok
Alım Sayısı: 5
Son Başvuru Tarihi: 10/08/20
KPSS Niteliği: Var
Alım Sayısı: 120
Son Başvuru Tarihi: 09/08/20
KPSS Niteliği: Yok
Alım Sayısı: 19
Son Başvuru Tarihi: 04/08/20
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