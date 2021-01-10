2020’de 2.050 konut teslim eden Nef’in New York’taki yeni projesi satışa çıkıyor

Türkiye’nin gayrimenkulde “global markası” olma yolunda emin adımlarla yoluna devam eden Nef, Avrupa başkentleri ve Kazakistan’ın ardından dünyanın en önemli metropolü New York’taki projesi için satış tarihini açıkladı. 21 Ocak’ta satışa sunulacak Saint Marks Place, Brooklyn’in en gözde caddesi olan 4. Cadde üzerinde yer alıyor. Nef’in patentli “Foldhome” konseptinin Amerika’daki temsilcisi olacak projenin teslimi 2021 yılının son çeyreğinde gerçekleşecek. Brooklyn’in en gözde caddesinde, kahverengi tuğlalardan yapılmış birbirine bitişik evleri ile ünlü mahallesi Boerum Hill’de yer alan ve Brooklyn denildiğinde ilk akla gelen Park Slope, Gowanus, Fort Greene, Cobble Hill ve Downtown Brooklyn’in de tam ortasında bulunan 12 katlı projede kaba inşaat tamamlandı. Brooklyn’in en önemli ulaşım durakları olan ve 9 metro hattının kesişiminde yer alan Atlantic Avenue ve Barclays Center istasyonlarına 3 dakika yürüme mesafesinde yer alan projeden Manhattan Central Park’a ulaşmak ise metroyla sadece 10 dakika.

595 Bin Dolar’dan Başlıyor, 30 yıl kredi imkanı Nef’in Foldhome konseptinin de yar aldığı projenin dış ve iç cephesi, klasik öğelerden ilham alan INC Architecs imzası taşıyor. Terrain’in yenilikçi peyzaj tasarımının Avdoo & Partners’ın karakteristik yaklaşımıyla bir araya geldiği Nef Saint Marks Place, New York’un ortasında geleneksel değerler ile modern tasarımı birlikte sunuyor. Rezidansların yüzde 80’inin dış mekana ve geniş balkonlara sahip olduğu proje, Frederick Law Olmstead ve Calvert Vaux’nun başyapıtlarından Prospect Parkı ve Fort Greene Parkı arasında, yeşil alanlara sadece kısa bir yürüyüş mesafesinde yer alıyor. Toplam 12 kattan ve 100 rezidanstan oluşan proje için belirlenen teslim tarihi ise 2021 yılının son çeyreği. Daire çeşitleri ise stüdyodan 4+1’e kadar değişen geniş bir yelpazede. 210 Milyon Dolar proje büyüklüğüne sahip projede yer alan stüdyo dairelerin fiyatı 595 bin dolardan başlıyor. Projede bir eve %10 peşinatla sahip olunabiliyor, kalan %90 ödemenin büyük kısmı da teslimde 30 yıl vadeli kredi kullanılarak yapılabiliyor. Düşük kredi faizi ve 30 yıla varan vade imkanı nedeniyle yatırımcı, teslimden itibaren evini de kiraya vererek ayda sadece 399 dolar ödeyerek ev sahibi olabiliyor.

Nef, 2020’de 1 milyar 52 milyon TL ciro elde etti 2020’yi teslim yılı ilan eden Nef, 1 milyar 52 milyon TL satış cirosu elde etti. Cironun yüzde 23’ü ise Nef online üzerinden gerçekleştirildi. Sadece 1 Nisandan itibaren Nef Online üzerinden 4700’ün üstünde sunum gerçekleştirildi. Bodrum’da da Yalıkavak ve Gölköy’ün ardından üçüncü proje olarak Hebil koyunda Nef Reserve Hebil’i devreye alan alacaklarını açıklayan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Yine İstanbul’da Nef Reserve Kandilli projesinde ‘Koru Blokları’nı yakında satışa çıkacağız. Kazakistan’daki Nef Uptown projesinin ilk etabı 2021 yılı içerisinde teslim edilecek. 2021 yılında Nef Reserve Yalıkavak, Nef Reserve Gölköy ve Nef Bahçelievler teslim edilecek. Yeni Nef arsa projeleri satışa çıkacak.” dedi. Sadece son 6 ayda 1.817 konut teslim ettik 2020 başında, bu yılı teslim yılı olarak ilan ettiklerini açıklayan Erden Timur, “Nef olarak pandemi döneminde de çalışmalarımıza hiç ara vermeden devam ettik ve son 6 ayda tapusuyla beraber teslim ettiğimiz konut sayısı 1.817 olarak gerçekleşti. Son 6 ay içerisinde Nef Çekmeköy Çamlıtepe’de 496 konut ve mağaza, Nef Sancaktepe’de 453 konut ve mağaza, İnistanbul Konsept’te 599 konut ve mağaza, Nef Bahçelievler’de 298 konuttan oluşan 1. etap, Nef Reserve Yalıkavak’ta da 152 villa ve rezidanstan oluşan ilk etabın teslimleri gerçekleşti. Yılın 9 ayının pandeminin etkisi altında geçtiği göz önüne alınınca 1 milyar TL’yi aşan satış ciromuzla nispeten iyi bir yıl geçtiğini söyleyebiliriz. Öte yandan son yıllarda dijital pazarlama metotlarına yaptığımız yatırımların meyvelerini pandemi sürecinde topladık. 2020’de satışımızın yüzde 23’ünü online olarak dijital satış ofisimiz Nef Online üzerinden gerçekleştirdik.” dedi.